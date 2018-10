Her er det hidtil bedste kig på OnePlus 6T

Vi er kun få dage væk fra lanceringen af OnePlus 6T den 29. oktober, men en forhandler kunne tilsyneladende ikke vente, idet telefonen allerede er kommet på forhandlerens website - komplet med nye billeder og en fuld liste over mobilens specifikationer.

Den pågældende forhandler er Otto (en tysk butik), og selv om oplysningerne lader til at være blevet fjernet nu, nåede WinFuture og en blogger kendt som Caschy at få fat i detaljerne forinden.

Du kan se de nye billeder nedenfor. De svarer til det, vi før har set, og viser blandt andet en dråbeformet notch og en meget lille kant under skærmen, mens der et dual kamera på den ellers ret bare bagside.

Hvad angår specifikationerne, så fremgår det, at OnePlus 6T har en 6,4-tommers 1080 x 2340 AMOLED-skærm med en pixeldensitet på 402 pixler per tomme, 8 GB RAM, 128 GB lagerplads og et Snapdragon 845-chipset med en clockfrekvens på 2,8 GHz.

Bagkameraet består tilsyneladende af både en 16 MP f/2.0 linse og en 20 MP f/2.0 linse, om end der ikke er oplyst nogen detaljer om, hvad linserne hver især skal bruges til. På forsiden er der angiveligt et enkelt kamera på 16 MP.

Image 1 of 2 OnePlus 6T ser ud til at være en flagskibstelefon med næsten ingen kanter. Kilde: Caschy / Otto Image 2 of 2 Du kan ikke se en fingeraftryksscanner, for den er indbygget i skærmen. Kilde: Caschy / Otto

Et større batteri og en højere pris

Der er tilsyneladende også et batteri på 3.700 mAh samt et slot til et micro SD-kort. OnePlus 6T lader til at komme i farverne Midnight Black og Mirror Black, og mobilen måler 157,5 x 74,8 x 8,2 mm, mens vægten er 185g.

I store træk stemmer informationerne overens med de, vi tidligere har hørt, så der er en god chance for, at de er ret nøjagtige – men som altid vil vi tage dem med et gran salt.

Sidst, men ikke mindst, så afslørede lækket en mulig pris, idet OnePlus 6T var prissat til 579 euro, hvilket svarer til cirka 4.320 kroner.

Det omregnede beløb kan kun bruges som et fingerpeg, da prisen givetvis bliver en anden her i Danmark. OnePlus 6T kommer i hvert fald til at koste mere end sin forgænger, OnePlus 6, da selv selskabet selv har sagt, at 6T vil blive dyrere.