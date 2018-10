Googles Project Stream muliggjør spilling gjennom Chrome

Det å spille dataspill via strømmetjenester er ikke noe nytt, Nvidia, Sony og selv GameFly tilbyr lignende tjenester – men Google er ikke imponert. Søkemotorgiganten har derfor lansert en lukket betatest av Project Stream, en konkurrerende tjeneste som tar i bruk Chrome-nettleseren.

Google annonserte denne lukkede betatesten på sin egen blogg, og avslørte samtidig et samarbeid med Ubisoft, der sistnevnte skal tilby helt nye «Assassin's Creed Odyssey» for jomfruturen til tjenesten. Den 5. oktober vil startskuddet gå for en begrenset mengde testpersoner som har meldt seg på via en egen registreringsside.

For disse testerne vil selvsagt spilletiden være fullstendig gratis – men ikke fortvil, Google får til salt i grøten ved hjelp av dataene de samler inn under testperioden.

Google brukte resten av blogginnlegget på å gå i detalj vedrørende hvor vanskelig det er å strømme interaktivt innhold med en slik detaljrikdom som de akter å gjøre (eksempelvis et storspill) med nær sagt ingen forsinkelse (hvilket er et krav for interaktivitet).

Til slutt blir det nevnt at for å møte disse utfordringene krever Google at testerne har en internettilkopling på minst 25 Mbps, og bor i USA. Også at de er over 17 år gamle (siden spillinnholdet er av en voksen art).

Hvis Google klarer å knekke strømmekoden, og også klarer å tilby det via den mest populære nettleseren i USA, kan det få store konsekvenser for spillindustrien.

Hvis du tilfeldigvis befinner deg i USA, så er det mulig å registrere seg her.