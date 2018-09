Google har allerede hjulpet med at patche en alvorlig fejl i Fortnite til Android

Epic Games har besluttet sig for at udgive Fortnite til Android uden for Google Play Store, formodentlig fordi de ikke har lyst til at afgive 30% af indtægten til Google. Fortnite-installeren skal i stedet downloades fra Fortnite-hjemmesiden.

Et af de potentielle problemer, som dette giver i forhold til sikkerheden, er at apps uden for Google Play Store ikke kommer igennem de samme tjek og scanninger som dem inde i butikken. Det viser sig dog, at Google stadigvæk holder et vågent øje med Fortnite – de identificerede fornyligt en sikkerhedsfejl i Fortnite-installeren, som Epic Games siden har rettet med en patch.

Fortnite-installeren finder selve hoved-app’en og downloader den til telefonen. Sikkerhedsfejlen gav imidlertid andre apps på enheden mulighed for at opfange denne anmodning og skifte den ud med en anden – for på denne måde at installere en anden app, uden at brugeren eller installeren var klar over det.

Hurtig indsats

Det er naturligvis et ganske alvorligt problem – og i betragtning af Fortnites popularitet, er det formentlig et som hackere vil have forsøgt at udnytte. Efter Epic Games patchede problemet, er installations-programmet dog igen sikkert at bruge, når man vil installere spillet på sin telefon.

Det virker som om Epic ikke er særlig begejstret for at Google offentliggjorde problemet så tidligt: "Epic satte stor pris på Google’s indsats med at udføre en dybdegående sikkerhedsvurdering af Fortnite," sagde firmaet i en udtalelse . "Det var dog uansvarligt af Google offentligt at afsløre de tekniske detaljer af fejlen så hurtigt."

Det er uklart, om sikkerhedsfejlen reelt blev udnyttet af nogen, men hvis du vil være på den sikre side, bør du afinstallere og geninstallere Fortnite til Android og starte igen fra bunden. Gamle upatchede versioner af afinstallationsprogrammet vil nu ikke længere have tilladelse til at køre.

