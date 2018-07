Fortnite for Android kan bli et hemmelig våpen for Galaxy Note 9

Galaxy Note 9 skal lanseres tidlig i august, og Samsung jobber nok med å tiltrekke seg flest mulig potensielle kunder til den etterlengtede nye telefonen. Hva er vel da bedre enn å sikre at Note 9 blir den eneste Android-telefonen der du kan spille et av verdens mest populære spill, selv om det kanskje bare blir for en begrenset periode?

Ifølge 9to5Google og XDA Developers som begge viser til sikre men anonyme kilder, er det nettopp det den Sør-Koreanske teknologigiganten planlegger. Ryktene forteller nemlig at battle royale-fenomenet Fortnite endelig vil slippes for Android med en 30-dagers eksklusivitetsavtale i forbindelse med lanseringen av Galaxy Note 9.

Ryktene sier samtidig også at Note 9-kjøpere vil motta bonusinnhold til en verdi av 100-150 dollar (ca. 800 til 1200 kr) i form av V-Bucks når de forhåndsbestiller telefonen.

S Pen kan gi ny kontrollmuligheter

Ryktene forteller også at pekepennen S Pen som ryktes å få ny Bluetooth-funksjonalitet, vil bringe med seg nye kontrollmuligheter i spillet, men på hvilken måte er ikke kjent.

Tidligere denne uka skrev vi om hvordan Samsung satser på å lage den ultimate spilltelefonen, og disse nye Fortnite-ryktene underbygger helt klart den påstanden. Note-serien har tidligere vært spesielt rettet mot bedrifts-brukere, men det er godt mulig at Samsung nå retter denne nye utgaven av sin absolutte toppmodell mot spillpublikummet.

Vi regner med at alle disse spørsmålene rundt hva Samsung har planlagt for Galaxy Note 9 blir besvart når den nye telefonen blir offisielt lansert om rundt to uker.