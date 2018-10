Facebook tester en funktion, der lader dig fortryde dine sendte meddelelser

Har du nogensinde haft en knugende følelse i maven, når du har sendt en Facebook-besked, som du virkelig ikke burde have fyret af? Eller har du oplevet at sende den rigtige besked, men til den forkerte person? Facebook vil gerne række dig en redningsplanke og tester derfor en ny funktion, der vil give dig et lille vindue til at fortryde meddelelser.

Med funktionen, der først blev spottet af Jane Wong, vil du være i stand til at fortryde en besked ved hjælp at et langt tryk på den. Der ser ud til at være en grænse for, hvor mange beskeder du kan trække tilbage, men vi formoder, at Facebook stadig arbejder på dette og andre detaljer omkring funktionen.

Facebook har ikke sagt noget officielt om den nye funktion, så det vides endnu ikke, om eller hvornår funktionaliteten i givet fald bliver tilgængelig for alle. Det er noget, Facebook tidligere har lovet at gøre, og du kan allerede nu fortryde beskeder i WhatsApp, så det virker sandsynligt, at funktionen når ud til alle på et tidspunkt.

Halter bagefter

Dette er selvfølgelig noget, du har kunnet gøre i eksempelvis Gmail i et stykke tid, så Facebook halter bagefter, når det handler om at kunne fortryde beskeder. Selskabet er også stadig ved at komme sig efter data-hacket i september, der gik ud over op til 30 millioner brugere, og der kommer fortsat detaljer frem om, hvordan oplysningerne slap ud.

Så alt i alt har det faktisk ikke været et godt år for Facebook og deres datasikkerhed overhovedet. Konsekvenserne af Cambridge Analytica-skandalen påvirker stadig selskabet, og senest har medstifteren af WhatsApp, Brian Acton, opfordret brugerne til at forlade Facebook for evigt.

Måske vil muligheden for at fortryde beskeder vil være nok til at friste nogle få brugere til at beholde deres Facebook-konti lidt endnu - eller måske overfører de i stedet deres meddelelsestjenester til Instagram, og så kan vi alle forlade Facebook til fordel for en anden Facebook-ejet platform.