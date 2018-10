Facebook Messenger-app får en minimalistisk makeover

Facebook Messenger følger nu i hælene på Spotify, der for nylig slankede deres Premium-app, og er begyndt at rulle en mere strømlinet version af mobil-app'en ud til både iOS og Android.

I "Messenger 4", som er blevet annonceret i et blogindlæg, er brugerfladen i høj grad blevet forenklet; blandt andet er antallet af faner nu skåret ned fra ni til kun tre. Messenger beholder dog alle de funktioner, den havde før (uanset, om du kan lide dem eller ej), men organiserer dem på en mindre rodet måde.

Fanen 'Beskeder' indeholder nu både én-til-én- og gruppesamtaler samt et mindre kamera-ikon, så du kan tage billeder eller video til deling. Fanen 'Personer' giver dig mulighed for at se, hvem der er online, og se dine venners 'Stories'.

Den tredje fane, 'Opdag', samler på nydelig vis alle de Messenger-funktioner, som du sandsynligvis har undgået hidtil, f.eks. kontakten til brands og virksomheder, at spille Instant Games, nyheder og så videre.

I opdateringen er der også blevet tilføjet en lækker funktion den i æstetiske afdeling, nemlig muligheden for at tilføje farver til dine chatbeskeder. Ifølge Facebooks blogindlæg får vi desuden mulighed for at skifte til Dark Mode – altså at ændre den hvide baggrund til sort – "inden for den nærmeste fremtid".

Ændringerne er sket som følge af, at Facebook har foretaget en undersøgelse, hvor 71 % af deltagerene angav, at enkelhed er deres topprioritet i forhold til en besked-app.

Messenger 4 ruller ud til alle brugere i løbet af de næste par dage, og der forventes flere opdateringer i den nærmeste fremtid. Hvis du imidlertid bare ønsker at bruge tjenesten til det, den oprindeligt var beregnet til (at chatte) og stadig finder brugerfladen uoverskuelig, anbefaler vi dig at prøve Messenger Lite.