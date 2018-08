Facebook har en ny idé til at sætte dig i forbindelse med fremmede

Hvis dine venner og familie keder dig, hvad så med at sætte lidt krydderi på din Facebook-oplevelse ved at komme i kontakt med nogle nye mennesker? Det sociale medie tester nu en ny funktion, der viser interesser, du har til fælles med personer, du ikke allerede har forbindelse til - folk, som for eksempel kommenterer dine venners indlæg eller billeder.

Som CNET rapporterer, er idéen, at hvis du har noget tilfælles med en person - I er måske medlemmer af den samme offentlige Facebook-gruppe, har gået på samme skole eller arbejder for samme firma - så vises det sammen den persons navn.

Hos Facebook er man ivrige efter at understrege, at det kun oplysninger, som for øjeblikket er synlige på din profil, der vil blive brugt - måske på baggrund af den aktuelle debat omkring brugernes privatliv. Med andre ord kan andre mennesker kun se denne type informationer, hvis de er sat til at være synligt for alle, eller for venner af venner på din Facebook-side.

Hjælper med at skabe kontakt

Tilsyneladende ønsker Facebook at fremme samtaler, der ikke ellers ville finde sted, hvis du ikke vidste, at en person færdes i de samme fælleskaber som dig, eller har samme interesse for antik keramik - eller hvad som helst, Facebook vælger at gå ind i. Testen af funktionen er i øjeblikket begrænset til et antal udvalgte brugere i USA.

"Det at vide, at man har noget tilfælles, hjælper folk til at skabe kontakt til hinanden," har Facebook udtalt til CNET. "Vi tester tilføjelse af et "ting til fælles "-mærke, der vises oven over kommentarer fra personer, som du ikke er venner med, men som du har muligvis noget tilfælles med."

Det vides endnu ikke, om og hvornår funktionen rulles ud til alle, men Facebook afprøver hele tiden nye idéer og værktøjer, da de forsøger at holde brugerengagementet højt. Et betydeligt antal brugere skrotter angiveligt deres Facebook-konti, idet de tilsyneladende flytter deres sociale netværk til andre steder eller endda dropper det helt.