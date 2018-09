Enkelte Switch-spill vil ikke ta i bruk Nintendos forestående skylagringsløsning

Nintendo lanserer en abonnementstjeneste for Switch senere denne måneden, hvilket inkluderer tilgang til flerspillermoduser, NES-klassikere fra fordums tid og skylagring for spilldata — men det viser seg at den siste funksjonaliteten ikke er gjeldende hos alle spill.

Game Informer gjorde litt gravearbeid på nettsidene til Nintendo og fant denne beskjeden knyttet til enkelte produkter: «Dette spillet støtter ikke Save Data Cloud backup». Noen av spillene det gjelder inkluderer «Pokémon: Let's Go, Pikachu!», «FIFA 19», «Splatoon 2» og «Dark Souls Remastered». Nintendo har etter denne avsløringen gitt Game Informer bekreftelse på at skylagring ikke kommer til å fungere på alt.

Det å kunne lagre data online har vært funksjonalitet Nintendo Switch-brukere har higet etter helt siden konsollen ble lansert — uten dette kan man miste all lagret fremgang om konsollen du spiller på blir borte, stjålet eller ødelagt.

Fair play

I en kunngjøring gitt til Game Informer sier Nintendo at «de aller fleste» spill vil kunne støtte sikkerhetskopier lagret i skyen, men at dette kommer til å være deaktivert i enkelte spill for at man skal kunne «påse 'fair play'». Man skal være sikre på at alle spill med flerspillermodus ikke skal gi urettmessige fordeler til enkelte.

«I enkelte spill vil denne funksjonaliteten gjøre det mulig, for eksempel, å få tilbake verdifulle virtuelle ting som har blitt brukt i transaksjoner med andre spillere; eller å gå tilbake til et nivå man har mistet», sier Nintendo. Dette vil «påvirke online flerspiller-rangeringer negativt» ifølge selskapet.

Switch-spillere kommer selvsagt ikke til å være spesielt fornøyde med at skylagring ikke kommer til å fungere på alle spill — særlig siden denne funksjonaliteten ikke er gratis — men det ser ikke ut til at Nintendo har noen planer om utbedringer. Om et par dager bør alle detaljer rundt saken være gjort rede for, og vi vil få vite nøyaktig hva den offisielle posisjonen til Nintendo er.

Kilde: Engadget