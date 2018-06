En kraftig 14,3-tommers MacBook Pro kan bli avduket på WWDC 2018

En ny lekkasje inneholdende testresultater har funnet veien til verdensveven, og det later til at disse avslører en helt ny 14,2-tommer MacBook Pro, hvilket tar i bruk Intels i7-8750H, en sekskjernes bærbar-prosessor.

Ifølge testresultatene, som ble listet opp på Geekbench sin nettside, har «MacBookPro14,3» (som den kalles der) sekskjernes-prosessoren. Den har en standardklokkefrekvens på 2,21 GHz, og kan boostes til 4,1 GHz. Med to ekstra kjerner ser det ut til at ytelsen til MacBook Pro kommer til å ta et skikkelig byks, og virkelig parkere den forrige versjonen med fire kjerner.

Geekbench er en prosessor-test som kan brukes til å sammenligne på tvers av plattformer, og er ute etter å måle hvor kraftige CPU-ene i datamaskiner er. Vi bruker verktøyet selv som en del av vår testprosess. Ifølge Geekbench-resultatene som ble lekket fikk den nye MacBook Pro-maskinen 4902 i enkeltkjerne-testen, og hele 22316 i multikjerne-testen.

Det er snakk om en ytelse som knuser den 13-tommersversjonen av MacBook Pro med Touch Bar (fra midten av 2017) har. Sistnevnte fikk 4383 i enkeltkjerne-testen og 9313 i multikjerne-testen. Hvis disse tallene er reelle vil nye MacBook Pro være en skikkelig kraftplugg.

Gjør seg klar for WWDC

Skal man følge testresultatene later det til at den nye MacBook-en kjører macOS 10.13.4, og at den har 32 GB DDR4-RAM. Dette er dobbelt så mye minne man kan få i den nåværende MacBook Pro-toppmodellen, hvilket tyder på at Apple endelig er på vei bort fra 16 GB-grensen.

Dette er selvfølgelig foreløpig kun rykter og spekulasjon, men i og med at Apples WWDC 2018-event finner sted senere i dag, så det ikke umulig at vi får en kunngjøring av den nye MacBook Pro-modellen der.