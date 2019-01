Dette kan være det første seriøse kig på OnePlus 7

Den kommende OnePlus 7 er med i konkurrencen som den mest ventede telefon i 2019, men bortset fra et potentielt glimt , i hånden på administrerende direktør i OnePlus, Pete Lau, har vi ikke set nogen lækager og ved derfor ikke hvordan enheden ser ud… indtil nu.

Billederne blev først vist på Slash Leaks – som er bedre end de fleste til at være først med lækkede billeder – og viser tilsyneladende OnePlus 7 i sin emballage. Rammen er utrolig smal og der er ikke noget hak i toppen af skærmen.

Der ser desuden ud til at være noget plads i toppen af rammen, hvilket kunne være til et frontkamera, som kan køre ud og gemmes igen. Med mindre OnePlus naturligvis har formået at inkorporere kameraet og de fremadvendte sensorer under skærmen, er dette stort set den eneste anden mulighed.

OnePlus 7-læk (credit: Slash Leaks)

Vi har ikke meget andet at sige om OnePlus 7 på nuværende tidspunkt, men hvis den følger lanceringsskemaet for OnePlus 6 , kan vi forvente at se den engang til maj. Senere på året vil så meget vel komme en OnePlus 7T.

OnePlus har allerede bekræftet , at telefonen kommer til at benytte Snapdragon 855-processoren fra Qualcom, som skulle give masser af kræfter uden at påvirke batterilevetiden for meget. Telefonen ventes desuden at blive udstyret med rigelig RAM, hvis OnePlus holder stilen.

En ting der dog stadig er uvist er, hvorvidt om telefonen vil inkludere nogen 5G-teknologi .

OnePlus har uden tvivl en 5G-telefon på vej i år, men det er måske ikke OnePlus 7. Hvem ved, måske kommer vi til at se en 5G og en ikke-5G-version af OnePlus 7, når den kommer i butikkerne.

Via Android Central