Demontering av iPhone XS viser at innmaten har endret seg lite bortsett fra batteriet

Om du lurer på akkurat hvor forskjellig iPhone XS og iPhone X er på innsiden, så kan du finne svaret på det her. iFixit har nemlig tatt på seg oppgaven å sammenligne innmaten i de to telefonene, for å se akkurat hvor mye som har endret seg. Svaret? Ikke veldig mye. Bortsett fra introduksjonen av den nye A12 Bionic-brikken og et batteri med en annen form, så er resten stort sett det samme som før.

Batteriene som satt i iPhone X, har blitt slått sammen til et litt merkelig utseende L-formet batteri i iPhone XS. Dette er i tråd med selskapets tradisjon med å designe tilpassede batterier for å optimalisere plassbruk. Artig nok så er faktisk batteriet i XS noe mindre enn batteriet som satt i X'en. De måler henholdsvis 2659 mAh (XS) og 2716 mAh (X).

Tross mindre kapasitet i batteriet så hevder Apple at XS skal klare 30 minutter mer enn X. iPhone XS Max på sin side holder på batteridesignen fra forrige generasjon, og har også mer kapasitet med til sammen 3179 mAh fordelt på to battericeller. Dette skal gi XS Max 1,5 timer lengre batteritid over iPhone X.

En stor forskjell fra forrige generasjon er den nye A12 Bionic-brikken , som også er Apple sin første brikke på 7 nm. Det gir mer ytelse enn for eksempel Samsung Galaxy S9 .

Apple hevder at med åtte kjerner i NPU'en (Neural Processing Unit) sammenlignet med to i A11, så er XS og XS Max teoretisk i stand til å utføre 5 billioner operasjoner pr sekund, sammenlignet med 600 milliarder i A11.

En annen ny komponent er kontrolleren for eSIM, en ST Microelectronics ST33G1M2 32 bit MCU. Dette er første gang vi ser eSIM i en iPhone, men dette er artig nok den samme kontrolleren som ble funnet i Apple Watch 3. Ingen har plukket fra hverandre Apple Watch 4 enda, men det er en mulighet for at den samme finnes igjen der også.

Ikke mye nytt på innsiden

Resten er likt fra forrige generasjon, iallfall på innsiden. Den nye modellen har en skjerm med samme dimensjoner og oppløsning som X, altså 5,8 tommer med 458 ppi. Under lanseringen forfektet Apple en forbedring på hele 60 prosent i det de kaller dynamisk rekkevidde i HDR-bilder. Hva som utgjør denne forskjellen i panelene er fortsatt uvisst.

Det kan forklares med at vidvinkel-linsen har økt i størrelse med 32 prosent (noe som kan gjøre at du må oppgradere dekselet ditt). Pikselstørrelsen har økt, noe som kan gi bedre ytelse i dårligere belysning og som igjen kan hjelpe «Smart HDR»-funksjonen ifølge iFixit.

Ellers er kameraene stort sett de samme, og de to 12 MP-linsene bak har blendråpninger på f/1.8 og f/2.4, mens 7 MP TrueDepth-kameraet foran har blenderåpning på f/2.2.

De andre endringene er mindre dramatiske – for eksempel byttet Apple fra Intel- og Qualcomm-modemer i iPhone X til bare Intel-modemer i iPhone XS.

Og før du spør; iFixit-teamet fant ikke noe oppgradering av limet eller annen vanntetting som kan forklare hva som fikk iPhone XS opp til IP68-sertifiseringen for vann- og støvbestandighet (opp fra iPhone X sin IP67-rating).

Vi kan bare gjette, men det tyder jo på at Apple ikke har gjort noen endringer men bare gjennomført testingen som måtte til for å trygt kunne si at den ville overleve 2 meter under vann i 30 minutter.

Foto: iFixit