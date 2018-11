Bort fra Steam: «Fallout 76» kommer ikke til å bli solgt via Valves plattform

PC-versjonen av «Fallout 76» kommer ikke til å være tilgjengelig på Steam, siden Bethesda har bestemt seg for å ta seg av spillsalget selv.

Dette ifølge ofte stilte spørsmål-delen for betatesten til spillet, som sier at PC-varianten kommer til å være tilgjengelig «kun fra Bethesda.net». PC Gamer har fått offisiell bekreftelse fra Bethesda angående anliggendet i følgende uttalelse: «PC-utgaven av 'Fallout 76', både B.E.T.A.-versjonen og lanseringsversjonen, kommer kun til å være tilgjengelig via Bethesda.net, ikke på Steam.»

Andre interessante detaljer vedrørende betatesten har også kommet fra Bethesda, særlig besnærende er det eksempelvis at betaen i praksis vil være det hele og fulle spillet, og at fremgangen man har i betaen vil videreføres i den kjøpte versjonen (det er i det minste planen akkurat nå).

Man kommer heller ikke til å måtte signere noen NDA (fortrolighetsavtale) om man er i betaen, så hele opplevelsen kommer stort sett til å være som å spille den ordinære versjonen av «Fallout 76».

Valve-ferie

Dog, det at man ikke vil kunne kjøpe spillet via Steam kommer nok til å være en hel del skuffende for brukere av Valve-plattformen. Spillentusiaster på PC forventer at muligheten til å kjøpe et spill på Steam er til stede. Det er klart at Bethesda er interesserte i å dra fordel av å kunne kontrollere salget selv, og ser kanskje for seg at nettopp dette spillet er stort nok til at de kan gjøre nettopp det.

Et mulig fremtidig scenario er at Bethesda i starten selger spillet kun på sin plattform, men etter en viss tid vil la andre utsalgssteder, som Steam, få innpass. Det viker relativt sannsynlig, gitt at man vanskelig kan se for seg at «Fallout 76» aldri vil være tilgjengelig via Steam eller andre.

Uansett hva som skjer, om man har planer om å spille «Fallout 76» — som beskrives som et «softcore overlevelsesspill» som fokuserer på en online flerspilleropplevelse — så virker det som om betaversjonen nå ble en hel del mer fristende. Man kan registrere seg her (man er nødt til å forhåndsbestille spillet for å kunne være med). Beta-testen er ventet å finne sted i oktober, rett før lanseringen av spillet i november.