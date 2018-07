Apples siste trekk har som formål å gjøre Siri langt smartere

Siri, den opprinnelige stemmestyrte personlige assistenten, har vært stille i det siste, og har måttet sett seg slått av Google Assistant og Amazon Alexa og deres frontalangrep på smarthøyttalermarkedet.

Apple har bestemt seg for prøve å forandre på dette ved hjelp av et nytt team. Mannskapet består av en kombinasjon av det nåværende Siri-teamet i tospann med Core ML (maskinlæring)-teamet hos Apple. Disse vil nå gå under navnet «Artificial Intelligence and Machine Learning».

Leder for teamet er John Giannandrea, tidligere sjef i Googles AI-avdeling.

I april ble det kjent at Giannandrea hadde skiftet side til Apple, men ikke hva slags rolle han skulle få — nå har det altså blitt klart at rollen er av samme art som den han hadde hos Google, en rolle så viktig at den forandret Googles motto fra «search first» til «AI first».

Assistanse til stemmeassistentene

Ifølge TechCrunch er det ikke slik at de nåværende teamene vil restruktureres, men snarere at de får ny ledelse i Giannandrea. Fra vårt synspunkt er en slik sammensmelting utelukkende positivt for Siri, en stemmestyring som sårt trenger litt pep.

Applikasjonene som Siri nå er en del av er av en fullstendig annen art enn de Siri opprinnelig ble laget for, så det som nå vil skje er utvilsomt at Siri kommer til å gjennomgå en hel del store forandringer i funksjonalitet.

Det å kombinere maskinlæring med Siri er i bunn og grunn det samme som Google gjorde med Google Assistant, og også årsaken til den store fremgangen sistnevnte har hatt.

Apple har i den senere tiden vært på ansettelseskjøret for å skaffe folk som kan jobbe med Siri, og man forventer ikke at de vil gi seg med dette med det første.

