Apple introducerer dual SIM på iPhone XS med den bagtanke at slå SIM-kortet ihjel

Apple har spillet en stor rolle i nedskæringen af størrelsen på SIM-kortet fra standard til mikro og endelig til nano, ligesom de for nogle år siden introducerede eSIM-muligheden med Apple SIM på 9,7 tommer versionen af iPad Pro.

Der er dog et område, som Apple indtil nu helt har ignoreret, nemlig muligheden for dual SIM-kort. Den boks kan vi så tjekke af nu med lanceringen af iPhone XS.

Og hvad skal man så med dual SIM?

Der kan dermed være mange gode grunde til denne funktionalitet, og indtil nu er det primært i Android-verdenen, at man har haft denne mulighed

Langt de fleste brugere i USA eller Europa kan ikke se den helt store fidus i at have muligheden for to SIM-kort, men i Asien og Afrika er det en helt anden sag.

Nogle brugere vælger det, fordi man så kan have to forskellige abonnementer, der kan have hver sine fordele. For eksempel ét kort til den bedste data-løsning samt ét til den bedste taletids-løsning. Andre bruger det til at skifte mellem et personligt abonnement og et erhvervsabonnement. Endelig er der pendlere, der kan have fordel af dual SIM, da man kan spare på roaming-udgifterne ved at skifte til et lokalt kort, når man når frem.

Hvorfor vælger Apple så dual SIM-løsningen nu?

Med den seneste 2018 iPhone X lineup, er Apple gået all-in med dual SIM-muligheden på alle de tre iPhones, de netop har lanceret; iPhone XS, the iPhone XS Max og iPhone XR. Men måden, Apple har implementeret dual-løsningen på, er forskellig fra Kina-udgaverne til resten af verden.

Den kinesiske version af de nye iPhones har to SIM-porte, hvor man kan anbringe to fysiske SIM-kort, hvorimod resten af verden får en enkelt fysisk SIM-port plus en indbygget SIM eller eSIM-løsning. Men selv om alle de nye iPhones - i vor del af verden - kommer med eSIM-teknologien, så virker den ikke fra første øjeblik, man pakker sin nye iPhone ud. Apple oplyser, at funktionen følger med i en opdatering senere på året.

Selv om brugen af eSIM muligvis er ved at vinde terræn, så er det overraskende, at Apple kun har introduceret muligheden for to fysiske kort i Kina. I de lande, hvor denne løsning er populær, er der ikke mange teleselskaber, der understøtter denne teknologi. Men fordi Kina endnu ikke tillader eSIM-løsningen, så får de kinesiske brugere altså to rigtige SIM-porte.

Teleselskaber i resten af verden kan givetvis se frem til et pres fra Apple om at indføre eSIM-teknologien. Ganske som det tidligere er lykkes for Apple at få skåret i størrelsen på SIM-kortene i tidligere iPhones, så kan denne strategi måske være Apples forsøg på helt at få ryddet det fysiske SIM-kort af vejen.

Vi kender alle Apples modvilje mod fysiske knapper og porte, så introduktionen af eSIM ser ud til at være en sikker vej til at få fjernet den fysiske port på kommende iPhones.