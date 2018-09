Apple har nettopp sluppet iOS 12: Slik vil det endre din iPhone og iPad

iOS 12 er nå endelig klar for nedlasting til din iPhone og iPad, og med seg bringer den nye funksjoner til eksisterende enheter.

iOS 12 gir deg blant annet grupperte varslinger, Animoji blir oppdatert med Memoji, og gamle enheter skal få bedre ytelse. Selv iPhone 6 kommer til å bli raskere.

I tillegg får du nye funksjoner som skal gjøre deg mer bevisst på hvor mye du bruker ulike apper, og som lar deg begrense når appene dine kan varsle deg. Du kan til og med legge inn midlertidige blokkeringer på apper du opplever at du bruker for mye.

I tillegg kan Siri nå oversette hele 40 ulike språk, du får en nye og smartere måle-app, og ARKit 2 legger til rette for AR-spill med flerspillerstøtte.

iOS 12 er støttet på iPhone 5S, iPad Mini 2 og iPad Air eller nyere. Eldre modeller enn disse vil altså ikke få den nye oppdateringen.

Apple kunngjorde lanseringsdatoen for iOS 12 under forrige ukes iPhone XS-lansering, og nevnte samtidig at den skulle slippes mandag 17. september.

Dermed kan du nå gå inn i innstillingene på iOS-enheten din (appen med det store grå tannhjulet), og trykke på Innstillinger – Generelt – Programvareoppdatering for å finne den.

Vær forberedt på at det kan ta tid

Vi kan allerede avsløre at iOS 12 er bedre enn iOS 11. Stort sett alle vi har snakket med om iOS det siste året har hatt problemer, så nei, du er ikke alene.

Men et problem Apple-brukere opplever år etter år er treg nedlasting av den nye iOS-versjonen. Vi forventer ikke at det vil bli annerledes i år.

Med så mange iPhone-brukere som kjemper om å laste ned programvareoppdateringen samtidig, så kan det timevis eller kanskje hele dagen før den er ferdig.

Når oppdateringen endelig er gjennomført, må du være forberedt på at gruppefunksjonen til Facetime fortsatt ikke er på plass. Dette er en funksjon som først ble lovet under WWDC 2018, men som har blitt utsatt. Vi håper den dukker opp i iOS 12.1 i oktober, noe som fort kan sammenfalle med at iPhone XR kommer i butikkene.

Så hva skal du gjøre i mellomtiden? Det er mange nye funksjoner å sette seg inn i, så du kan gjerne ta en titt på vår omfattende gjennomgang av iOS 12.