Test: Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro gjør veldig mye riktig. Ved siden av et førsteklasses design, får du en fargesterk skjerm med OLED-teknologi og 18:9-format som minner om den du finner i Google Pixel 2 XL og iPhone X.

I tillegg har Mate 10 Pro også et dobbelkamera som kan måle seg med fantastiske iPhone 8 Plus og Galaxy Note 8. Den er til og med utstyrt med den nyeste utgaven av Googles operativsystem Android 8, og du får dermed de nyeste sikkerhetsoppdateringene og tilgang til nye funksjoner som for eksempel bilde-i-bilde.

Når du sammenligner spesifikasjoner med flaggskipkonkurrentene, ser du også at Mate 10 Pro faktisk slår dem på enkelte områder. For det første får du større lagring med 128 GB mot 64 hos enkelte av konkurrentene.

Den har også et større batteri på hele 4000 mAh, mens Samsung Galaxy Note 8 stiller med 3300 mAh og iPhone 8 Plus har 2691 mAh.

Mate 10 Pro er til og med utstyrt med en gammeldags IR-sender, som lar deg bruke den som TV-fjernkontroll hvis den vanlige fjernkontrollen blir borte mellom sofaputene.

Selv på papiret er det imidlertid ting som ikke helt lever opp til forventingene. Skjermen imponerer ikke med oppløsning på 1080 x 2160 piksler, som er langt mindre enn det du får med de krystallklare skjermene i telefoner som Sony Xperia XZ Premium.

Den har heller ikke hodetelefonutgang eller minnekortleser, så du trenger en overgang til kablede hodetelefoner mens den medfølgende lagringsplassen må holde hele telefonens levetid.

Premiumfølelsen forsterkes av glasset på baksiden.

Pris og tilgjengelighet

Til nå har Mate-telefonene virket mest som nisjeprodukter som har stått i skyggen av Huawei P10 og P10 Plus, men Mate 10 Pro ser ut til å endre på dette.

Samtidig er den ikke den mest populære modellen på markedet, og det nok grunnen til at Huawei satser hardt med en lavere pris enn konkurrentene. Du får den for øyeblikket ned i 5990 kroner.

Hvorfor "Pro"?

OLED-skjerm

Blender på f/1.6 og dobbelt kamera

Stor lagringsplass, men mangler microSD-kortleser og hodetelefonutgang.

For det første er Mate 10 Pro utstyrt med AMOLED-skjerm i stedet for en vanlig LCD-skjerm, og det var absolutt et riktig valg av Huawei. Den formelig gløder i hånden din.

Toppmodellen har også mistet hodetelefonutgangen og microSD-kortleseren, men den er til gjengjeld utstyrt med 128 GB RAM.

I motsetning til Mate 10 Lite er Mate 10 Pro også utstyrt med glass på baksiden, og det gir den en mer eksklusiv følelse.

Android 8 Oreo og EMUI 8.0 gir også Mate 10 Pro en fordel, men når dette skrives er det bekreftet at Mate 10 Lite vil få Android Oreo i slutten av april.

Mate 10 Pro er laget i eksklusivt IP67-sertifisert glass, men den mangler hodetelefonutgang.

Mate Pro har også et mer avansert kamera med blenderåpning på f/1.6, mot Mate 10 Lite som har blender på f/2.2. Det burde gir Mate 10 Pro en fordel i svakt lys, og Mate 10 Pro's optikk er også et resultat av Huaweis pågående samarbeid med Leica.

Design og skjerm

Den flotteste Mate-modellen hittil

Stilig blanding av glass og metall

Fargesterk skjerm, men rivalene er bedre

Huawei har allerede laget flere flotte telefoner med glass på baksiden i Honor-serien, og det er tydelig at de vet akkurat hva de gjør med Mate 10 Pro.

Det kurvede gorillaglasset på baksiden kombineres med metallrammen på en måte som gir en eksklusiv følelse, og den skuffer ikke ved sammenligning med andre telefoner i samme prisklasse.

Fronten av telefonen er kraftig dominert av skjerm, og her får du en 6-tommers opplevelse på en telefon som er mindre enn iPhone 8 Plus med 5,5 tommer.

Skjerm-til-kant-forholdet på 80,9 prosent imponerer også når man sammenligner med iPhone 8 og 8 Plus-designet, men kantene er ikke like smale som på iPhone X. I likhet med iPhone X, Samsung Note 8 og LG V30, er også skjermen ekstra bred med et skjermforhold på 18:9.

OLED-teknologien med støtte for HDR10 gir skjermen sterke farger og god kontrast – faktisk mer enn Google Pixel 2 XL som til sammenligning blir ganske dempet.

HD-oppløsningen gir derimot ikke den samme skarpheten som Sony Xperia XZ Premium, Galaxy Note 8 og S8, og fargene er heller ikke fullt så forbløffende.

Mate 10 Pro har støtte for HDR10 i både maskinvare og programvare.

Tross dette gjør den det bedre enn Google Pixel 2 og LG V30 når det kommer til fargegjengivelse og innsynsvinkel, og den lander dermed omtrent midt på treet mellom de beste toppmodellene akkurat nå.

Mate 10 Pro kommer også ferdig utstyrt plastfilm over skjermen og et plastdeksel i esken, og dermed trenger du ikke å investere i ekstrautstyr for å beskytte den dyre nye telefonen din.

Samtidig er Mate 10 Pro en solid telefon selv uten deksel og skjermbeskyttelse, og mye av grunnen til det er valget av Gorilla Glass 5 på begge sider. I tillegg er telefonen IP67-sertifisert mot vann og støv.

Baksiden er forsiktig kurvet ut mot sidene, og det gjør at den ligger godt i hånden. Samtidig blir overgangen til de glatte metallsidene sømløs, og kombinasjonen av materialer gjør den lett å holde uten fare for at du skal miste den.

Glass har som kjent den fordelen at det er mindre glatt enn sandblåst metall, men til gjengjeld gjør Mate 10 Pro's glassdesign at den suger til seg fingermerker.

I likhet med de andre flaggskipene der ute, har også Mate 10 Pro dobbelt kamera.

Det doble kameraet bringer med seg to kamera-«klumper» på baksiden, mens fingeravtrykkleseren er utformet som et tydelig søkk det er lett å finne med fingeren.

Slike kameraklumper, som du også finner på Google Pixel 2, er kanskje ikke ideelle, men når kameraglassene er uavhengig av glasset på baksiden så slipper du i hvert fall at en knust bakside er synonymt med knust kamera.

Høyre side av telefonen er utstyrt med en rekke av godt utformede knapper, USB-C-porten sitter på undersiden, mens SIM-kortplassen sitter på venstre side. Med unntak av de litt irriterende kameraklumpene har vi altså ingenting å klage på når det kommer til design og skjerm, og det er jo en god start.

I Norge selges Mate 10 Pro i de tre fargene Mocha Brown, Midnight Blue og Titanium Gray, mens andre markeder også får et alternativ kalt Pink Gold. Vi får altså ikke helt det samme utvalget som mange andre, men da får samtidig den norske avdelingen til Huawei mulighet til forbigå den tonedøve kommunikasjonsstrategien rundt fargevalgene i stillhet.