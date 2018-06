Uuteen Nokian lippulaivaan saattaa tulla näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin

Nokian tulevaan lippulaivamalliin saattaa tulla näyttöön integroitu sormenjälkitunnistin.

Tunnettu vuotaja Roland Quandt twiittasi eilen, että Nokian uuteen lippulaivamalliin olisi tulossa Snapdragon 845 -suoritin sekä Vivo Nexistä tuttu näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin. Nokia käyttäisi tähän Quandtin mukaan LG:n OLED-paneelia.

Myös WinFuture on saanut käsiinsä laitteeseen liittyviä dokumentteja, jotka viittaisivat OLED-näyttöön ja Snapdragon 845-suorittimeen, jonka kellotaajuus olisi jopa 2,8 GHz. Heidän mukaansa puhelin tukisi myös Android P:tä.

Puhelimesta tulisi kyseisillä ominaisuuksilla Nokian uusi lippulaiva, joka päihittäisi kevyesti Snapdragon 835 -suorittimella varustetun Nokia 8 Siroccon.

Yes, you may have heard rumors before, but here's proof. HMD and FIH are working on the Nokia "A1P" aka "A1 Plus" aka "AOP" with Snapdragon 845 and an under-display fingerprint reader (LG OLED panel). Also has a "high risk" camera, whatever that means. https://t.co/V9tU6xUVzQJune 27, 2018