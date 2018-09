OnePlus 6T får inget hörlursuttag, men batteritiden förbättras

Det är bekräftat: OnePlus 6T har inget hörlursuttag. Låt det sjunka in en stund.

Du läste rätt, nästa OnePlus-enhet kommer att sakna en av de mest omtvistade funktionerna på moderna smartphones. TechRadar fick en exklusiv pratstund med OnePlus grundare Carl Pei för att ta reda på varför nu är rätt tid att slopa uttaget.

Notera att Pei inte nämner OnePlus 6T vid namn, utan hänvisar till "nästa OnePlus-handenhet", men tack vare ryktesfloran kring telefonen förväntar vi oss att den kommer att kallas OnePlus 6T när den dyker upp.

(OBS! Länkade artiklar i denna recension kan vara skrivna på engelska.)

Varför

Vår första fråga är uppenbar. Varför? Varför ta bort hörlursuttaget? Varför just nu? För Pei handlar det om timing och att skapa den bästa smartphone-upplevelsen.

"När vi tog fram OnePlus, bestämde vi oss för att göra den bästa telefonen som var möjlig att göra, men att göra en bra telefon betyder inte att varje komponent måste vara tillgänglig i enheten," säger han.

"Du måste fatta beslut som optimerar användarupplevelsen, och förstå att det ibland kan innebära att saker som ger användarvärde också skapar friktion.”

"Vi fick också tänka på den negativa aspekten [av att ta bort hörlursuttaget] för våra användare. Vi upptäckte tidigare i år att 59% av användarna av våra enheter redan ägde trådlösa hörlurar – och det var innan vi lanserade våra Bullets Wireless- hörlurar.”

"Om vi skulle gjort det [ta bort hörlursuttaget] för två år sedan, hade andelen [ägare av trådlösa hörlurar] varit mycket lägre och det skulle ha orsakat mycket gnissel bland våra användare."

"Vi gör det inte för att göra det och för att alla andra gör det" Carl Pei, medgrundare av OnePlus

Pei räknar med att siffran på 59 % nu är ännu högre tack vare introduktionen av de väl mottagna Bullets Wireless-hörlurarna – de fick en imponerande 4,5-stjärnig TechRadar-recension – men även att användarna sedan introduktionen av dem för fyra månader sedan har blivit lite mer vänligt inställda till en värld utan hörlursuttag.

Det var inte ett heller ett beslut som var lätt för OnePlus att ta, förklarar Pei.

"Det var ett mycket kontroversiellt beslut [att ta bort hörlursuttaget]. Vi gör det inte för att göra det och för att alla andra gör det. Vi tror att nu är rätt tid eftersom det kommer att gynna majoriteten av våra användare samtidigt som nackdelen är låg.

"Vi visste att det här var ett alternativ under mycket lång tid, vi väntade bara på rätt tidpunkt."

Fördelarna

Pei fortsätter med att förklara att det finns användarfördelar med att ta bort uttaget, vilket borde vara något lugnande för de OnePlus-fans som redan börjar sakna det älskade hörlursuttaget.

"Genom att ta bort uttaget har vi frigjort mer utrymme, så att vi kan stoppa in mer ny teknik i produkten," säger han. "En av de stora sakerna våra användare bett oss om, är förbättrad batteritid."

Pei utvecklar inte vad den "nya tekniken" kommer att vara, men vi vet redan att OnePlus 6T får en inbyggd fingeravtrycksskanner, som kommer att äta upp lite av det utrymme som blivit över när hörlursuttaget försvunnit.

Inte heller berättar Pei hur batteritiden kommer att förbättras – även om rykten om OnePlus 6T gör gällande att ett större batteri kommer att klämmas in i handenheten – men Pei avslöjar att skillnaden är "tillräckligt stor för att användarna ska lägga märke till den."

OnePlus är medvetna om att vissa kommer att känna sig obekväma med att hörlursuttaget avlägsnas, men Pei är angeläget att betona att de tar itu med dessa farhågor på ett par sätt.

"Vi lägger i en adapter i lådan, så att du kan använda dina 3,5 mm hörlurar som vanligt", förklarar han. "Vi gör också en ny version av våra Bullets V2-anslutna hörlurar, som kommer att ha en USB-C-kontakt."

Det är fortfarande okänt om OnePlus kommer att slänga ned några hörlurar överhuvudtaget i lådan med OnePlus 6T – med eller utan sladd – men det är värt att notera att företaget aldrig har gjort det tidigare, och vi förväntar oss inte att saker ska förändras på den punkten.

Bakslaget?

OnePlus resonemang är rimligt, men det är inte säkert att det kommer att stoppa nej-säjare och 3,5 mm-fans som kanske känner sig lite förråda av företaget.

Det kommer att finnas de som kommer att sakna bekvämligheten, för att inte tala om möjligheten att ladda handenheten när de har hörlurar anslutna – något som inte är möjligt med en enstaka port. Men det är lite mer komplicerat än så.

Hörlursuttaget har varit ett framträdande marknadsföringsverktyg för OnePlus ända sedan OnePlus 3, en telefon som lanserades tre månader innan iPhone 7 dök upp utan hörlursuttaget, men rykten hade redan dåbörjat cirkulera att Apple skulle slopa det.

Det var förnuftigt av OnePlus att spela på smartphone-användarnas paranoia när det gällde ryktet, och lyfta fram att deras senaste telefon minsann levererades med den (vid tidpunkten) så viktiga funktionen.

You have headphones. The #OnePlus3 has a headphone jack. It’s not rocket science ;) pic.twitter.com/jdfZWlfMMiSeptember 7, 2016

Denna marknadsföringsstrategi slutade inte med OnePlus 3, och hörlursuttaget har används i argumentationen många gånger sedan 2016, som tweeten nedan, från november 2017, visar.

Här rider man på att man inkluderat funktionen i den nyligen lanserade OnePlus 5T, och frågar användarna vad de använder hörlursuttaget till.

Excited to see what headphones you plug into the #OnePlus5T's headphone jack!November 16, 2017

Sedan, inför OnePlus 6-lanseringen tidigare i år, tweetade Pei om resultaten av den årliga hörlursuttagsundersökningen han kör på Twitter, som visade att stödet för hörlursuttaget – åtminstone i Peis ekokammare – fortfarande var starkt.

Vi skulle inte bli förvånade om några av de OnePlus-troende förväntar sig att företaget fortsätter att tillhandahålla funktionen på sina smartphones, och nyheten om att OnePlus 6T kommer att plocka bort hörlursuttaget kan komma att slå ned som en bomb (även om vi har hört ryktena ett bra tag nu).

Headphone jack demand stable YoY as per my Twitter followers. You'd expect it to decrease, no? pic.twitter.com/Qe9Q3cGznPMarch 15, 2018

Framtiden

Vi frågar Pei om företagets sätt att lyfta fram hörlursuttaget på tidigare enheter, och om användarna kanske känner sig förvirrade över detta det senaste beslutet.

"Innan var det inte rätt tid, nu har vi säkrat data om att det är rätt tid", är hans enkla svar.

"Vi lägger till mer teknik, förbättrar batteritiden och undviker så mycket friktion som möjligt" Carl Pei, medgrundare till OnePlus

Så kanske är det rätt tidpunkt nu. Tiden då vi accepterar vår förlust och fortsätterna för design och teknik, så det finns hopp om att fansen blir mer förlåtande när de ser till den större bilden.

Sammantaget är Pei övertygad om att det positiva uppväger det negativa och säger "vi lägger till mer teknik, förbättrar batteritiden och undviker så mycket friktion som möjligt genom att slänga med en adapter och släppa en ny version av Bullets V2."

Om det är tillräckligt för att tillfredsställa sina mest trofasta anhängare, och locka till sig fler konsumenter, återstår att se, och även om bortplockningen av hörlursuttaget kan vara den stora snackisen vid lanseringen tror vi att saken kommer att dö ut ganska snabbt.

Det är värt att påminna om det krångel som gjorts (både av pressen och allmänheten) över skärmflärparna mot slutet av 2017 och under första halvåret 2018. Initialt fick funktionen en blandad reaktion men nu verkar konsumenterna ha accepterat saken och gått vidare.

Så kanske är det rätt tidpunkt nu. Tiden då vi accepterar vår förlust och fortsätter framåt.