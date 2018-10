Swatch laver et styresystem til smartwatches, og en ny enhed får det i 2019

Swatch har ikke lanceret et smartwatch siden Touch Zero One, der blev lavet til beachvolley-spillere og afsløret i 2015, men vi ved nu, at virksomheden vender tilbage til smartwatch-markedet næste år.

I marts 2017 udtalte Swatch-direktør Nick Hayek, at virksomheden arbejdede på deres eget operativsystem til smartwatches, der skulle lanceres i slutningen af

2018. Det er siden blevet forsinket, men det varer dog ikke længe, før det kommer.

En repræsentant for Swatch har bekræftet til Wareable, at virksomheden fortsat planlægger at udgive sit eget smartwatch-operativsystem kaldet Swiss OS. Det vil enten blive afsløret senere i år eller i begyndelsen af 2019.

Næsten lige på trapperne

I betragtning af, at vi nærmer os slutningen af oktober og endnu ikke har hørt meget fra Swatch, vil vi gætte på, at det sandsynligvis først bliver annonceret i begyndelsen af 2019.

Når det får sin debut, planlægger virksomheden først at inkludere softwaren i mindst ét nyt Tissot-smartwatch, og den kan også komme til at køre på andre produkter.

For øjeblikket ved vi ikke noget om nogen af disse enheder, og det er uklart, om de vil få et Qualcomm Snapdragon Wear 2100 eller et Snapdragon Wear 3100 chipset. De kan endda hænde at få vidt forskellige chipsets.

Det er et interessant træk i betragtning af, at en masse af Swatchs konkurrenter er gået over til smartwatches, der kører Googles Wear OS. Swatch er ude i en hård opgave med at skabe et styresystem, der kan konkurrere med Apple Watch, Wear OS, Tizen og den overflod af andre smarte produkter, du allerede kan købe til dit håndled.