Snapdragon 8150-benchmark antyder at Android-mobiler i 2019 kan slå iPhone XS

Der er en meget stor sandsynlighed for, at de fleste Android-flagskibe i 2019 kommer til at køre på en ny, top-end processor fra Qualcomm. Og baseret på tidlige benchmark-tal, så kommer de med flere kræfter end nogensinde før.

Selv om vi egentlig regnede med, at Qualcomms næste store processor ville får navnet Snapdragon 855 (en tand op fra den Snapdragon 845, der sidder i Samsung Galaxy Note 9 og andre flagskibe), så refererer dette læk til en Snapdragon 8150, hvilket også er i tråd med tidligere rygter fra WinFuture om, at navngivningen muligvis ændres.

Men hvad der er endnu mere vigtigt er, at benchmark-tallene - som kommer fra AnTuTu og er delt på Weibo (et kinesisk socialt medie) - er helt oppe på 362,292, hvilket er langt højere end nogensinde før set på en Android-processor.

På AnTuTus hjemmeside hedder Android-topscoreren Huawei Mate 20 Pro, der kommer med Kirin 980, og den har en score på 309,628. Og den Snapdragon 845-udgave, der sidder i Galaxy Note 9, har en score på 283,248.

Det er en seriøst høj score. Kilde: Weibo / Fertilizer

Simply the best

Med A12-processoren kommer iPhone XS tættere på, men den halter stadig bagefter med en score på 352,405, hvilket i øvrigt er den højeste score blandt alle på AnTuTus liste.

Snapdragon 8150's GPU scorer 156,328, hvilket er omkring 20 procent bedre end Snapdragon 845's GPU. Dette tyder på, at den nye processor går hen og bliver den bedste smartphone-processor i 2019 - i hvert fald indtil Apple lancerer deres nye chipset.

Weibo-kilden skriver også, at Snapdragon 8150 kommer med en usædvanlig konfiguration med en enkelt højt ydende kerne, tre medium kerner og fire energibesparende kerner. Det adskiller den fra alle andre chipset, og - som GSMArena noterer sig - som er anderledes, end de tidligere læk om processoren har antydet.

Selvfølgelig tager vi denne læk med et gran salt, da AnTuTus liste jo blot er et screendump, som kan være en forfalskning. Men eftersom vi forventer, at Qualcomm inden længe lancerer deres nye processor, så giver det mening, at disse benchmark-tal begynder at dukke op.