Samsungs foldetelefon kan få masse lagringsplass

Flesteparten av lekkasjene omkring Samsungs kommende foldetelefon har (ikke overraskende) handlet selve foldingen, men nå begynner vi å få opplysninger om selve enheten, der hovednyheten er at den kan få en lagringsplass på 512 GB.

Opplysningene stammer fra SamMobile, som har innhentet informasjon om den ikke kunngjorte Samsung Galaxy F – en mobiltelefon som ifølge ryktene skal være Samsungs foldetelefon, tidligere kjent som Samsung Galaxy X.

Nettstedet hevder i tillegg at Galaxy F vil ha støtte for dobbel SIM, og at den skal få modellnummeret SM-F900U i USA, SM-F900F i Europa og SM-F900N i Asia. Dette er det verdt å merke seg, ettersom det antyder at Samsung Galaxy F skal bli bredt tilgjengelig.

Samsung tester også ut den medfølgende programvaren til USA-versjonen av telefonen, noe som kan bety at lanseringen er like om hjørnet. Vi vet allerede at Samsung kommer til å avduke telefonen i år, trolig ved utviklerkonferansen som finner sted 7-8. november, så det virker sannsynlig, men det kan hende du ikke vil få kjøpe denne mobilen før til neste år.

Det kan bli F, det kan bli X

Det er to ting det er verdt å merke seg. For det første, som med alle rykter, må du ta dette med en klype salt.

For det andre, som SamMobile bemerker, er vi ikke sikre på at Galaxy F er Samsungs foldetelefon. Den betydelige lagringsplassen antyder at det er krafige saker, noe foldetelefonen trolig blir, men det ryktes også at Samsung arbeider med en spillmobil, og at også den skal bli kraftig.

Dermed er det mulig at dette handler om spillmobilen, og at den foldbare kan knyttes til Galaxy X-benevnelsen, eller at den vil lanseres under et halt annet navn. Med Samsungs utviklerkonferanse mindre enn én uke unna, får vi trolig vite mer temmelig snart.