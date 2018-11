Samsungs vikbara Galaxy X kan faktiskt komma att kallas Galaxy F

Enligt en läcka på internet, kan det snart komma att dyka upp en ny super-premium serie av mobiler från Samsung som kommer att gå under namnet Galaxy F-serien.

Den kinesiska Twitter-användaren @MMDDJ_, som har en relativt bra historia gällande läckor av mobiler, publicerade ett inlägg med det enkla meddelandet "Hej, Galaxy F!" på plattformen. Läckan följde senare upp detta vid en fråga om vilken nivå serien kommer att hålla, med svaret "Superhög".

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Dessa inlägg kopplar inte namnet Galaxy X till den ryktade vikbara mobilen med säkerhet, som för närvarande kallas Samsung Galaxy X. Inläggen följer dock upp ett annat inlägg som samma användare publicerade den 23 juli.

I detta tidigare inlägg skrev läckan att "BTW, den vikbara mobilen heter inte Galaxy X", något som föreslår att namnet Galaxy X kan komma att användas på mobilen med fokus på spel istället.

För att förvirra ytterligare, publicerade läckan dessutom ett inlägg där det stod "Galaxy R & P", något som tyder på att det kan vara fler serier av mobiler på väg från Samsung.

Läckan gav dock ytterligare förklaringar på dessa namn lite senare, när @MMDJ_ hävdade att det kommer vara lägre och mellanklass versioner av mobilen, istället för enhetens super-premium nivå.

Samsung new middle/low end seriesin China.The GALAXY P will be the 1st Samsung ODM smartphone and wont be 1st produce at Samsung's own factory. It will announce at Q3-Q4. https://t.co/HJMRNrId3tJuly 23, 2018