Samsung Galaxy S10 kan komma att släppas i sex olika färger

Det var i september som Samsungs VD DJ Koh berättade för media att de kunde förvänta sig "väldigt signifikanta" förändringar gällande designen på Samsung Galaxy S10 och de senaste ryktena verkar stödja detta uttalande.

Ett nytt inlägg på Twitter från den trovärdiga källan @OnLeaks, föreslår att en del av förändringarna kommer att vara en mängd nya färgalternativ. Specifikt verkar det som att Samsungs nya toppmodell kommer att släppas i färgerna svart, grå, blå, röd, grön och gul.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

According to my sources, Black, Grey, Blue, Red, Green and Yellow have been locked as final #GalaxyS10 color options... pic.twitter.com/QyER0WakszOctober 25, 2018