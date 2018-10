Samsung Galaxy S10 kan blive lanceret i seks forskellige farver

I september udtalte Samsungs mobildirektør, DJ Koh, til medierne, at de kunne forvente "meget signifikante" designændringer i forbindelse med Samsung Galaxy S10 – og de seneste rygter understøtter i høj grad hans udtalelse.

I et nyligt tweet siger den troværdige lækker @OnLeaks, at en del af denne makeover vil være et nyt udvalg af farver. Nærmere bestemt er Samsungs nye flagskib angiveligt udset til at blive lanceret i farverne sort, grå, blå, rød, grøn og gul.

According to my sources, Black, Grey, Blue, Red, Green and Yellow have been locked as final #GalaxyS10 color options... pic.twitter.com/QyER0WakszOctober 25, 2018

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Som det altid har været tilfældet, er der ingen garanti for, at alle farver vil være tilgængelige i alle regioner. Og da der er trods alt tale om et læk, kan vi ikke være sikre på, at disse farver faktisk udgør det endelige udvalg, om end der er præcedens.

De nuværende flagskibs-modeller, Galaxy S9 and S9 Plus, kommer også i seks forskellige farver – dog med samme forbehold med hensyn til tilgængeligheden i forskellige regioner – så der er ingen grund til at tvivle på OnLeaks' påstand.

Det hele vil sandsynligvis blive afsløret i februar 2019 under MWC, hvor vi forventer, at Samsung Galaxy S10 officielt bliver annonceret (baseret på, hvad vi har hørt i et andet læk samt det faktum, at Galaxy S9-serien blev afsløret under MWC 2018).