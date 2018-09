Samsung Galaxy S10 ankomme med en ‘betydelig makeover’, hævder CEO

Samsung har holdt sig til samme succesrige design-formel igennem de seneste udgaver af Galaxy S-serien, men ifølge chefen for det koreanske firmas mobil-division, kan vi med næste års topmodel se frem til nogle betydelige forandringer.

Som rapporteret af SamMobile , talte Samsung's mobile business-chef, DJ Koh, til de kinesiske medier tidligere i sidste uge, og fortalte dem at de kunne forvente ’meget markante’ ændringer for Galaxy S10 .

Desværre kom Koh ikke ind på, hvad det præcis måtte indbære for denne enhed, men sagde dog, at Galaxy ville blive tilgængelig i nogle “utrolige” farve-varianter, hvilket kunne antyde at Samsung måske vil tilbyde den nye telefon i en række mere usædvanlige farve-toner.

Mens vi således er blevet lovet et radikalt anderledes design for S10, så er det usandsynligt, at topmodellen vil følge Samsung Galaxy X 's forbillede. Den sammenklappelige telefon forventes at blive afsløret inden udgangen af året og vil formentlig ligge i sin helt egen kategori.

Snart tilgængelig i en ‘Galaxy’ nær dig

Fansene forventer sig store ting af den kommende milepæl, som vil være den tiende udgave af Galaxy S i løbet af de ni år, serien har eksisteret, og hvis vi ellers kan tro på de rygter om markante opgraderinger , der omgiver telefonen, så kan den meget vel vise sig at leve op til al hypen.

Ifølge et enkelt rygte, kan Galaxy S10 blive tilgængelig i tre udgaver med forskellige størrelser og kamera-konfigurationer på de forskellige modeller. Den største af dem forventes at have et kamera med tre linser på bagsiden.

I et andet nyligt rygte forlød det, at enheden ville have en “cutting-edge” fingeraftrykslæser på selve skærmen , mens et andet forventer at den vil være næsten helt uden kant .