Samsung Galaxy Note 9 kan være raskere enn både Galaxy S9 og iPhone X

Ingen har vært i tvil om at Samsung Galaxy Note 9 kommer til å bli en kraftplugg, men nå ser det ut til at den kan komme til å bli raskere enn man har forutsett. Det later til at den nettopp har gjennomgått en ytelsestest, og i denne tatt i bruk Exynos 9820, en prosessor som ikke har blitt lansert enda.

Denne prosessoren er antageligvis oppfølgeren til Exynos 9210, som sitter i Samsung Galaxy S9 og Samsung Galaxy S9 Plus (unntatt i USA, der Snapdragon 845 blir tatt i bruk), og skal man tro Geekbench-resultatet funnet av Mobielkopen, så snakker vi en dugelig oppgradering.

Resultatene som vises er en multikjerneskår på 12 246 og en énkjerneskår på 4089. Til sammenligning var resultatet fra en tidligere Geekbench-test som ble gjort med Exynos 9810 henholdsvis 8984 og 3716. Dette seneste resultatet (der Exynos 9820 blir brukt) har en flerkjerneskår som overgår selv iPhone X' med god margin.

Er dette reelle tall kan Note 9 være en skikkelig kraftplugg. Kilde: Geekbench

Rare valg

At vi nå får se dette er dog noe rart. Testen inkluderer riktige detaljer, som at enheten bruker 4 GB RAM, men samtidig er det også slik at Samsung normalt sett bruker den samme prosessoren i Note-modeller som de gjør i S-serie-modeller som blir lansert tidligere på året — i dette tilfellet Galaxy S9 med Exynos 9810.

I tillegg, som nevnt ovenfor, har det vært andre tester i omløp som viser Note 9 kjørende nettopp den prosessoren. Dermed er det snodig at det nå plutselig dukker opp en Exynos 9820-test, og det fordrer en del spørsmål.

Hvis dette er en reell test, betyr det at Samsung vil bruke 9820 i Note 9, men at det ikke vil finnes en 9810-versjon? Eller vil bare noen regioner få 9820-modellen?

Vi er slettes ikke sikre, men vi må heldigvis ikke vente lenge med å finne det ut, siden Samsung Galaxy Note 9 skal annonseres 9. august.