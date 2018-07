Rolls-Royce planlegger å bygge flygende taxi

Motorprodusenten Rolls-Royce har avduket planer for å bygge en flygende taxi som kan frakte fire til fem personer, og nå hastigheter på opptil 400 km/t (250 mph) over avstander på 800 km.

Det britiske selskapet har allerede vist frem et tidlig design for et slikt «electric take-off and landing»-konseptkjøretøy (EVTOL) under Farnsborough International Airshow 2018 i England.

De er også i gang med å utvikle et nytt fremdriftssystem som skal gjøre det mulig for kjøretøyet å fungere som de lover. Ifølge en bloggpost fra selskapet, bruker systemet gassturbinteknologi for å generere nok strøm til å drive motorene, og disse skal utvikles med tanke på å produsere lite støy. Vertikal letting og landing blir gjort mulig av vinger som kan roteres. Dermed kan kjøretøyet brukes på både eksisterende flyplasser og andre helikopterlandingsplasser.

Hva skal man med veier?

Selv om selskapet foreløpig kun har et tidlig konsept for en flygende taxi klar, så forventer de å ha et fungerende kjøretøy i lufta i løpet av 2020-årene. Planen nå er for øvrig å satse på kommersiell transport, men kjøretøyet kan også tilpasses både til personlig bruk, logistikk og til og med militære formål.

Rolls-Royce er langt fra det første selskapet som hevder at de skal få sci-fi-drømmene våre til å gå i oppfyllelse ved å utvikle flygende biler. Flyprodusenten Airbus og bildelingsselskapet Uber er bare to av en håndfull kjente og mindre kjente selskaper som allerede har sluppet detaljer om prosjekter som involverer slik teknologi.

Hovedbilde: En kunsters visjon av hvordan den flygende Rolls-Royce-taxien kan se ut. Kreditering: Rolls-Royce.