Oppo Find X afsløret i benchmark-snyd

Ikke længe efter at Huawei blev fanget i at snyde med grafiske benchmark-tests for visse modeller, er Oppo blevet taget i at gøre præcis det samme.

Ifølge et indlæg af UL Benchmarks (firmaet bag 3DMark), har Oppo kunstigt boostet ydelsen for to af deres telefoner – Find X og F7 – hvor ingen af telefonerne registrerede at benchmark-app’en kørte.

Som følge af det, har UL Benchmarks fjernet de to pågældende telefoner fra deres rangliste, og leveret følgende brutale advarsel:



"Oppo Find X var placeret som nummer 4 på vores liste, “Best Smartphones for 3DMark Sling Shot Extreme”. Den har nu ikke længere nogen score og er placeret i bunden af vores rangliste. 3DMark-scores fra enheder, som er ‘delisted’ bør ikke bruges ved sammenligning af forskelige modeller".

Afsløret

Sjovt nok, brugte disse to telefoner et sniger-system, der minder meget om det, som Huawei blev taget i at bruge, og som registrerede 3DMark-app’en ud fra navnet, når den var åben og derefter aktiverede en skjult ydeevne-indstilling.

Da UL Benchmarks sammenlignede resultaterne fra den offentlige 3DMark-test med deres private version (der fungerer på samme måde, men har et andet navn), oplevede firmaet, at de resultater, der kom ud af det, var betydelig anderledes.

"Vi oplevede, at scoren fra den offentligt tilgængelige 3DMark-app var op til 41% højere i forhold til den private app, selv om de to tests var identiske", afslørede UL Benchmarks.

Oppo’s respons

Oppo’s svar til UL Benchmarks var at indrømme, at deres telefoner godt nok registrerede den pågældende benchmark-app og øgede ydeevnen tilsvarende, og at telefonerne ville gøre det samme, hvis de registrerede spil.

Og mens UL Benchmarks tillader, at enhederne "optimerer ydeevnen ved at registrere meget krævende beregnings-opgaver", nævner de udtrykkeligt, at de ikke tillader den samme optimering, når den registrerer benchmark-app’en ud fra navnet.

Når det gælder apps, som Find X og F7 ikke kan registrere ud fra navnet, har Oppo hævdet, at telefonen vil begrænse system-ydeevnen til mellem 70% og 80% med mindre brugeren aktivt trykker på app’en omkring hvert femte sekund, hvilket vil deaktivere begrænsningen.

Heldigvis har Oppe hævdet, at de er i gang med at forbedre deres optimeringsmetoder, og lover at firmaet “arbejder på at opgradere systemet” og vil “bestræbe sig på, at skelne mellem kravene fra uregistrerede apps og det der er brugernes egentlige behov".