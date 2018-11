OnePlus indgår samarbejde med McLaren – sandsynligvis om en mobil i særudgave

Smartphone-producenten OnePlus og bilproducenten McLaren har annonceret et teknisk partnerskab og desuden varslet, at de har noget særligt at meddele i december.

Pressemeddelelsen fra de to brands indeholder ingen detaljer om, hvad partnerskabet præcist indebærer. Men den afslører dog, at "de to brands vil løfte sløret for den første fase af samarbejdet den 11. december 2018 under lanceringseventen 'Salute to Speed', der afholdes på McLaren Technology Center i Storbritannien."

Det mest sandsynlige resultat af samarbejdet er en McLaren-brandet enhed fra OnePlus – muligvis en specialudgave OnePlus 6T – da pressemeddelelsen fremhæver OnePlus' tidligere samarbejder med brands, der har ført til enheder i særudgaver.

Biltelefoner

OnePlus er ikke den første telefonproducent til at indgå et samarbejde med et bilfirma. BlackBerry, og senest Huawei, har produceret en række Porsche Design-mobiler, mens det kinesiske firma Oppo har sit eget samarbejde med Lamborghini.

Som regel bærer disse mobiler i særudgave bilfirmaets logo og kommer med et særligt tema, der nøje følger bilens designmæssige formsprog på skærmen. Og senest har der også været eksempler på, at disse smartphones har fået tilføjet yderligere features, såsom mere lagerplads eller fingeraftryksscannere i skærmen, for ikke at tale om oppustede priser.

Samarbejdet mellem OnePlus og McLaren siges at være et langsigtet teknologipartnerskab, hvilket betyder, at der kan vente en hel række McLaren-brandede mobiler forude – men det hele vil under alle omstændigheder blive afsløret den 11. december.