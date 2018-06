OnePlus 6 Silk White ble utsolgt over hele Europa på under 24 timer

Befinner man seg i Europa og sikler på OnePlus 6 i fargen Silk White (går ofte under navnet «hvit» her i Norge), men ikke har kjøpt den enda, så er sannsynligheten overhengende for at man må vente. Både den hvite varianten av telefonen samt OnePlus Bullets Wireless (trådløse hodetelefoner) er utsolgt, bare 24 timer etter at de ble lagt ut for salg.

Selv om Silk White OnePlus 6 er en såkalt limited edition-farge er den muligens ikke fullt så eksklusiv som navnet skulle tilsi, OnePlus hevder at flere telefoner er på vei, og vil nå butikkene 12 juni. De trådløse hodetelefonene skal følge hakk i hæl.

Hvis man ikke klarer å vente en uke så er de andre modellene for det meste mulig å kjøpe— selv om de har vært tilgjengelige lengre enn den hvite modellen. 256 GB-versjonen i svart (såkalt Midnight Black) kan dog være vanskelig å få tak i om man befinner seg i Storbrittania.

Her i Norge står den hvite varianten fortsatt som «på nettlager» hos Telia, så det er mulig det lokale lageret fortsatt har noen kopier igjen før det er tomt.

Skiller seg ut i farger, men med samme innmat

Silk White-modellen kommer kun i én variant, denne har 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass, og skiller seg ut fra resten av modellene ved at den har en matt hvit bakside og gull med rosaskjær på rammen og enkelte andre detaljer.

Ellers ligner den mye på vanlige OnePlus 6, men om man likevel føler at denne modellen er den eneste aktuelle bør man merke seg den ovennevnte datoen. Man vet rett og slett ikke om 12. juni er siste gang OnePlus fyller på lagrene med denne utgaven.