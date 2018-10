Ny Call of Duty-trailer viser Fortnite-agtige 'Blackout mode’-zombier

Call of Duty-serien skabte stort røre tidligere på året, da de meddelte, at deres seneste udgave en mega-serien, Black Ops 4 , ville droppe den traditionelle singleplayer-kampagne til fordel et battle royale-mode i som man kender det fra Fortnite og PUBG .

Efter at have holdt kortene tæt til kroppen igennem de seneste måneder, har udgiveren Activision udgivet en ny action-mættet trailer, som udelukkende er fokuseret på det kommende mode, kaldet Blackout.

Udstyret med det største multiplayer-map i Call of Duty-historien (med sektioner baseret på lokaliteter fra tidligere Black Ops-udgaver), vil det nye Blackout-mode rumme op til 80 spillere, som kæmper samtidigt om at blive den sidste person i live. Du kan se Blackout-traileren herunder.

Ud fra det vi har set ovenfor, lader det til at udvikler Treyarch (med hjælp fra Beenox) har tænkt sig at give den fuld gas i forhold til Call of Duty’s battle royale mode med alt fra wing suits, land-, vand- og luft-fartøjer, killstreak perks og sågar zombier.

Treyarch har også meddelt, at spillerne vil være i stand til at kæmpe som deres yndlingskaraktererer fra de forskellige spil i serien, og vi har allerede spottet nogle kendte ansigter i den nye trailer, inklusive Alex Mason fra det originale Black Ops-spil.

Call of Duty: Black Ops 4 er sat til at lande den 10. oktober, selv om ivrige fans der forudbestiller spillet, vil have adgang til Blackout Private Beta’en en måned tidligere, nemlig den 10. september.