Nintendo Switch-utfordrer på vei? Sony har patentert et nytt kassettformat

Etter å ha skapt CD-formatet og med det ledet spillindustrien bort fra bruk av kassetter, ser det nå ut til at Sony kan vende tilbake det tradisjonsrike formatet igjen.

Det ble først påpekt av det tyske teknologinettstedet TechTastic at Sony har patentert et nytt kassettformat for lagring av videospill. Patentet gikk gjennom flere offentlige kanaler i Sør-Korea i fjor, og det ble publisert i Korea Intellectual Property Rights Information Service (KIPRIS) tidligere denne måneden.

Sonys oppføring inneholder svært få opplysninger om selve produktet, men en god del temmelig illustrerende bilder.

Patentsøknaden har den selvforklarende tittelen «Electronic Game Cartridge», og der avbildes det noe som ser ut som et klassisk minnekort til PlayStation og en spillenhet til Nintendo Switch. Vi er usikre på hva hensikten med hullet på toppen er, og den tilkoblingsporten ser fryktelig proprietær ut.

Dette er litt forvirrende, ettersom det antas å være et videolagringsformat. Alle kassettproduktene som er benyttet til datalagring de seneste årene har vært metallkontaktbasert, som for eksempel SD-kort. Inngangen her antyder en annen måte å overføre data på, gjennom noe som kan minne om en HDMI-port eller en klassisk 40-pins iPhone-inngang.

Det danner seg et helhetlig bilde

Det er vanskelig å unngå å se en forbindelse mellom dette nye patentet fra Sony og et tidligere patent. I 2017 publiserte nemlig selskapet et patent for en håndholdt spillkonsoll som minte fryktelig mye om Nintendo Switch.

Nå ser vi altså et patent for et fysisk videolagringsformat som tåler en støyt, noe som passer perfekt til en bærbar konsoll.

Og selv om vi har merket oss det åpenbart retroaktige ved Sonys trekk, ved å skape et nytt kassettbasert lagringsmedium for spill, er ikke dette akkurat noe nytt for Sony. Den havarerte PlayStation Vita hadde flash-baserte minneenheter til sine spill.

Man kan ikke vite om Sony faktisk kommer til å bygge videre på disse patentene, men det later til at selskapet har brukt mye tid og penger bare på å undersøke mulighetene til å gjeninnta den håndholdte spillarenaen.

Man kan håpe at Sonys revansjelyst driver dem til å utvikle et spennende håndholdt spillalternativ – for Vita var faktisk temmelig bra på de områdene som virkelig teller.

Her er de beste PS4-spillene til nå

Kilde: Tom's Guide