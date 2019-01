Næste store opdatering til Windows 10 er på vej til betatestere

Vi har for nylig hørt, at Microsoft arbejder på den næste store opdatering til Windows 10, som efterfølger den nuværende 19H1-version , der ventes at udkomme i april, og det ser ud til, at der kun er nogle uger til, før avancerede testere får lov at prøve kræfter med første udgave af opdateringen.

Helt præcist forventes opdateringen at lande sent på året, men Microsoft er allerede begyndt at arbejde på den internt, i hvert fald hvis vi skal tro en lækage på Twitter , som afslørede en ny udgave af Windows 10 Build 18823 til 19H2 (19H2 referer til anden halvdel af 2019).

Vi har nu set et tweet fra Brandon LeBlanc, Senior Program Manager på Windows Insider teamet, som svarer på et spørgsmål fra en af disse avancerede testere, der efterspørger en specifik dato for, hvornår 19H2 kan downloades.

No we are a few weeks away from any possible Skip Ahead flights. Sorry!January 25, 2019

Som du ser, gør LeBlanc det klart, at den næste store opdatering ikke er lige på trapperne, men (forhåbentlig) vil lande inden for et par uger.

Klar til Sets?

Vi har ingen detaljer omkring hvad Microsoft ønsker at fokusere på i 19H2-opdateringen på nuværende tidspunkt, end ikke en vag spekulation, men det ændrer sig forhåbentlig meget snart.

Vi krydser indtil videre fingre for, at Microsoft inkluderer de Sets-funktioner vi har hørt så meget om, eftersom det vil være en stor og spændende opgradering af operativsystemet.

En tidlig version af Sets optrådte først i april 2018-opdateringen sidste år, men blev siden fjernet igen, før opgraderingen officielt blev lanceret, inden den igen dukket op i oktober 2018-opdateringen , da denne blev testet, for igen af blive fjernet.

Det er måske hvad man kan kalde en ”ind-ud”-funktion, men forhåbentlig finder den denne gang vej til den endelige version af Windows 10.

