Microsoftin Zanzibar-projekti hämärtää todellisuuden rajoja luomalla jotakin täysin ainutlaatuista

Microsoft on jo pitkään yrittänyt yhdistää todellisuutta digitaalimaailmaan. Sillä on ollut jo ennestään erilaisia projekteja, kuten Hololens- ja Windows Mixed Reality -lasit. Sen viimeisin projekti, Zanzibar, on kuitenkin kiinnostavin tähän mennessä.

Zanzibar on liikuteltava matto, joka käyttää lähimaksusta tuttua NFC-teknologiaa. Matossa on kapasitiiviset sensorit, jotka tunnistavat erilaisia eleitä ja liikkeitä. Matto osaa siis tunnistaa fyysisiä esineitä, joita sen päälle laitetaan.

Kehitystiimi valotti blogipostauksessaan, mistä he olivat saaneet idean. "Meillä oli aluksi yksinkertainen ajatus. Mitä jos voisimme hämärtää fyysisen ja digitaalisen maailman rajapintaa? Mitä jos voisit leikkiä leluilla, pelikorteilla tai palikoilla samalla, kun näet niiden heräävän eloon näytöllä?", tiimi pohtii.

Image credit: Microsoft

Leikkiaika

Blogi kertoo myös mahdollisia käyttötarkoituksia Zanzibarille. He uskovat sen muuttavan dramaattisesti tapaamme kommunikoida tietokoneiden kanssa.

Yksi esimerkki on leluilla leikkiminen. Matolle voisi asettaa tavallisia leluja ja antaa jokaiselle ainutlaatuisen identiteetin, jonka avulla esineisiin voitaisiin tallentaa dataa.

Fyysisten lelujen, NFC-sirujen ja laajennetun todellisuuden yhdistäminen ei ole mikään uusi juttu, sillä esimerkiksi suositut Skylander-, Lego Dimensions- ja Nintendo Amiibo -lelut käyttävät samankaltaista teknologiaa. Zanzibarissa erityistä on kuitenkin se, että matto toimii minkä tahansa lelun kanssa, eikä pelkästään erityisesti sitä varten tehtyjen kalliiden hahmojen kanssa.

Testeissä lapset leikkivät maton päällä fyysisillä leluilla ja käyttivät tabletilta videoeditointiohjelmaa luodakseen stop motion -videoita.

"Zanzibar-projekti kutsuu lapset leikkimään interaktiiviseen maailmaan, jossa lelut heräävät eloon äänen, kuvan ja erikoistehosteiden avulla. Tiimi näki, kuinka lapset tekivät stop motion -videoita tuntien ajan ja jakoivat niitä nettiin", blogi kertoo.

Matto tunnistaa myös lelujen fyysisen sijainnin matolla, joten se huomaa, jos niiden läistöllä on toisia leluja. Siinä tapauksessa järjestelmä osaa luoda tarinan, jonka pohjalta lelut alkavat keskustella.

Osa ihmisistä saattaa olla huolissaan, että Zanzibarin myötä lapset eivät enää käyttäisi omaa mielikuvitustaan, vaan hyödyntäisivät tietokonetta äänten ja efektien tekemiseen. Tutkijat näkevät asian kuitenkin toiselta kannalta.

Heidän mukaansa Zanzibar vain muuttaisi lasten tapaa käyttää tietokoneita. Monet lapset viettävät jo nyt enemmän aikaa 2D-näytön edessä kuin leikkimässä oikeilla leluilla. Zanzibarin kehittäjäryhmä haluaa muuttaa tämän.

"Fyysinen maailma on todella monipuolinen paikka. Se on yltäkylläisen täynnä eri mittasuhteita ja esineitä. Visiomme on lisätä oikeaan maailmaan digitaalimaailman taianomaisuus ja toivomme, että Zanzibar on askel siihen suuntaan", Haiyan Zhang, Zanzibar-projektin tutkija sanoo.

Image credit: Microsoft

Apua oppimiseen

Tutkijaryhmä on myös kiinnostunut laajentamaan innovaatiota opetuskäyttöön Montessori-metodista tutulla tavalla. Montessori-opetus on 1900-luvulla kehitetty teoria, joka painottaa fyysisten aktiviteettien merkitystä oppimisessa. "Sovelsimme perinteisiä Montessori-harjoitteita, mutta lisäsimme niihin digitaalisisältöjä sekä lapsia kannustavaa palautetta Zanzibarin avulla", blogi selittää.

Tiimi aikoo myös kehittää erilaisia opetussovelluksia, joihin kuuluu muun muassa kirjoitus- ja koodausoppitunteja. Sovelluksissa on tarkoitus hyödyntää fyysisiä kortteja ja kannustaa lapsia käyttämään luontevia ja konkreettisia liikkeitä sovellusten kanssa kommunikointiin.

Kuinka se toimii?

Blogi selittää myös, miten Zanzibar-projektin prototyyppi toimii. Tiimi kertoo, että NFC-teknologia pystyy tunnistamaan esineiden sijainnin ja että maton voi yksinkertaisesti rullata ja ottaa mukaan. Matto osaa myös tunnistaa päällekkäin pinotut esineet ja selvittää jopa niiden keskinäisen järjestyksen.

Esineitä ei tarvitse asettaa suoraan maton päälle, mutta NFC:n kantama on silti vain 3 cm. Matto havaitsee lisäksi erilaisia eleitä, kuten ilmaan piirretyt muodot. Laite kiinnitetään tietokoneeseen USB:llä tai Bluetoothilla.

Tiimi julkaisi myös teknisemmän selityksen, jossa se avaa tarkemmin projektin käyttämää teknologiaa.

Zanzibar kuulostaa kaiken kaikkiaan erittäin kiinnostavalta ja odotamme innolla, millaisia käytännön sovelluksia projektista keksitään. Jos Zanzibar onnistuu saavuttamaan potentiaalinsa, se saattaa muuttaa niin meidän kuin lastemmekin tavan käyttää tietokonetta.