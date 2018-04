LG V35 ThinQ detaljer afsløret i stor nyhedslækage

Forleden trængte den store nyhed om LG G7 ThinQ ud til offentligheden, og nu er der udførlige detaljer om LG V35 ThinQ, tilsyneladende fra samme kilde.

Android Headlines fik oplysningerne om den nye telefon, der kan være efterfølgeren til LG V30S ThinQ – fra en ‘pålidelig kilde’. Sitet hævder at have set in-house LG-dokumentation, der bekræfter påstanden, så de kan meget vel vise sig at være præcise.

Tilsyneladende vil V35 ThinQ have en 6” QHD+ OLED-skærm i 18:9-format og et forhold mellem skærm og resten af telefonen på 80%, men intet indhak til kamera.

Den vil tilsyneladende være kant-til-kant, så der burde ikke være nogen ramme af betydning, og den vil have en ‘ekstraordinær farvegengivelse’. Til trods for sin velvoksne størrelse, vil den angiveligt kunne ligge i en håndflade, og telefonen skulle både være slank og let. Den fås i sort og et udvalg af grå nuancer, som begge skulle have en ‘premium glossy finish.’

Kameraer og lyd

LG V35 ThinQ skulle efter sigende også have et dobbelt-linse 16MP-kamera med en f/1.6 HDR-kompatibel standardlinse og en vidvinkel med et 107 graders felt. Det lyder præcis som det kamera, der ifølge rygterne vil være at finde på LG G7 ThinQ.

Det har tilsyneladende mange af de samme features og indstillinger, hvoraf den mest markante er et Super Bright Mode, der samler flere pixels i en ‘superpixel’, hvilket skulle give klare billeder selv under mørke lysforhold. Kameraet skulle angiveligt være drevet af kunstig intelligens, så det er i stand til at bestemme, hvilken type motiv man fotograferer og derefter vælge de bedste kameraindstillinger til opgaven.

Endelig skulle der være fokus på lyden med LG V35 ThinQ. De indbefatter en 32-bit Hi-Fi Quad DAC (digital/analog konverter) og fjernfelts stemmegenkendelse – sidstnævnte skulle gøre det muligt for telefonen at høre ens stemme på en afstand af fem meter. Til gengæld forlyder der intet om den ‘Boombox Speaker’, som LG G7 ThinQ skulle være udstyret med, så det ville måske være et område, hvor der ville være forskel på de to telefoner.

Kilden siger ikke noget om, hvornår LG V35 ThinQ vil komme i handlen, ud over at det vil være i 2018, men eftersom LG V30S ThinQ først blev annonceret i februar, så skal vi nok ikke forvente at se V35 ThinQ før sidst på året.