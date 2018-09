Lækkede renderinger af Google Pixel 3 viser begge modeller i sort og hvid

Vi forventer ikke de store overraskelser, når Google Pixel 3 og Google Pixel 3 XL bliver afsløret den 9. oktober. Der har været masser af læk om de to telefoner, og nu får vi endnu et kig på dem: Denne gang er det renderinger, der viser begge modeller i sorte og hvide varianter.

Billederne, der er delt af lækkeren Roland Quandt på vegne af WinFuture, er angiveligt officielle renderinger, men de viser os ikke rigtig noget nyt.

Der har før været rygter om en mintfarvet variant, som ikke ses blandt de lækkede renderinger – men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den ikke eksisterer. På den anden side er tænd/sluk-knappen på den hvide model mintfarvet, så det kan være, at vi ikke slet får mere af den farve.

Renderingerne viser til gengæld, at Google Pixel 3 XL har en stor notch, mens standard-modellen af Pixel 3 har en lige kant i toppen, og at begge telefoner har en stor kant nederst.

Image 1 of 3 Dette er angiveligt en officiel rendering af Pixel 3 XL i sort. Foto: WinFuture / @rquandt Image 2 of 3 Her er standard-modellen af Pixel 3 i sort. Foto: WinFuture / @rquandt Image 3 of 3 Her ses Pixel 3 XL i hvid. Foto: WinFuture / @rquandt

Ikke nyt, men troværdigt

Begge telefoner har også en bagside i to nuancer med en fingeraftryksscanner, et dual frontkamera samt et enkelt bagkamera, hvilket alt sammen er fremgået af rygter og læk mange gange før.

Sammen med billederne gentager kilden også mange af de tidligere rygtede specifikationer og features, herunder en bagside af glas, 8 MP frontkameraer, et Snapdragon 845 chipset (op til 2,8 GHz) samt 64 GB eller 128 GB lagerplads, men intet slot til et micro SD-kort.

Skærmen siges at være en 6,2 tommer 1440 x 2880 på Google Pixel 3 XL, mens Google Pixel 3 har en skærm på 5,5 tommer.

Læk bør naturligvis altid tages med et gran salt, men disse billeder og specifikationer svarer overens med mange tidligere læk, så vi er ret sikre på, at de nok skal vise sig at være temmelig nøjagtige.

Via The Verge