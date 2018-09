Kameraet på iPhone XS bliver endnu bedre med iOS 12.1

En af de funktioner, Apple introducerede med iPhone XS, er muligheden for at justere dybdeskarpheden, når du redigerer fotos, du allerede har taget. Men Macerkopf rapporterer, at efter iOS 12.1-opdateringen vil ejere af den nye smartphone og den større iPhone XS Max også kunne ændre dybdeskarphed, mens de skyder billeder.

Alle, der downloadede den offentlige iOS 12.1-beta i slutningen af sidste uge, bør nu have fået denne funktion. Den vil sandsynligvis blive medtaget i den endelige version af softwareopdateringen, som forventes offentliggjort i slutningen af oktober - måske omkring den 26. oktober, hvor iPhone XR bliver lanceret.

I øjeblikket kan brugere af iPhone XS og XS Max justere dybdeskarpheden på de billeder, de har taget i Portrait Mode via en blænde-slider på redigeringsskærmen. Efter opdateringen vil brugerne formodentlig kun kunne gøre det samme, mens de tager billeder i Portrait Mode.

Det er første gang, at Apples smartphones kommer med mulighed for at sløre billedbaggrunde, men de halter et år bagefter Samsung.

Fra og med sidste års Note 8 har Samsungs Android-drevne flagskibstelefoner blandt de mange features haft funktionen Live Focus mode, der lader brugerne fifle med dybdeskarphed. Samsung Galaxy S9, S9 Plus og Note 9 har alle mulighed for Live Focus.