Nye NUC har krefter nok til å kjøre League of Legends og Counter-Strike: GO

Intel har introdusert en ny serie NUC-maskiner med oppgraderte komponenter, og det gjør at disse kompakte PC-ene kan håndtere avanserte arbeidsoppgaver og til og med populære spill som League of Legends.

Intels NUC-maskiner (Next Unit of Computing) er små men kraftige PC-er som passer like godt på kontorpulten som under TV-en, og det gjør dem egnet til både produktivitet og underholdning. NUC-maskinene kommer både som barebone-enheter der du selv legger til RAM og lagring, og som ferdige maskiner klare til bruk.

De nye barebone-settene (NUC8i7BEH, NUC8i5BEH, NUC8i5BEK, NUC8i3BEH og NUC8i3BEK) er utstyrt med Core i7-, i5- og i3-prosessorer, og disse brikkene inneholder også integrerte grafikkprosessorer av typen Intel Iris. Dermed burde de takle det meste av medieavspilling, og kanskje til og med et og annet lettdrevet spill.

Mini PC-er

Hvis du liker det kompakte designet til NUC-maskinene men ikke har lyst til å sette inn den nødvendige maskinvaren selv, passer kanskje de nye ferdigmodellene NUC8i3CYSM eller NUC8i3CYSN bedre for deg.

Disse kommer med 8. generasjons Core i3-8121U-prosessorer, og Radeon 540 grafikkort med 2 GB RAM. Dette er første gangen NUC-maskinene er utstyrt med diskret GPU (fremfor integrert grafikk), og den ekstra maskinkraften gjør det mulig å spille populære spill i 1080p-oppløsning.

Vi har sett glimt av hvordan Counter-Strike: GO ser ut på disse maskinene, og det virket absolutt som spillet kjørte med en stabil og fin bilderate. Dette er riktignok ikke det mest krevende spillet på markedet, men det viser at disse maskinene kan takle noen av de mer populære titlene. Intel nevner også spill som League of Legends og Team Fortress 2 i pressemeldingen de har sendt ut om de nye NUC-maskinene, og det er ingen grunn til å tro at ikke Fortnite også skal fungere fint.

De komplette NUC-maskinene kommer også med 1 TB lagring, 4 GB RAM, to HDMI 2.0a-porter, fire USB 3.0-porter og Windows 10 ferdig installert.

Alle de nye modellene skal komme i salg i september, men Intel har ikke sagt noe om priser ennå.