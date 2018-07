Indie-spill fjernes fra Steam etter beskyldninger om skjult kryptovalutautvinning

Et indie-spill på Steam har angivelig kjørt et kryptovalutautvinningsscript i bakgrunnen uten spillernes viten, og selskapet bak har også forsøkt å svindle brukere med falske gjenstander kopiert fra Team Fortress 2.

Det aktuelle spillet heter Abstractism, og det er snakk om et enkelt plattformspill der du styrer en sort firkant gjennom en rekke minimalistiske baner. Spillet er nå fjernet fra Steam.

Beskyldningene om krypotvalutautvinning kom etter at en del spillere oppdaget uvanlig prosessor- og grafikkort-aktivitet når de kjørte spillet, mens andre opplevde at antivirusprogramvare flagget en del av spillets filer som skadevare.

Hvis du ikke synes det virker tvilsomt nok, kan vi legge til at utvikleren Okalo Union svarte de som klaget med å si at belastningen på prosessoren nok skyltes at spillet ble kjørt med for høye innstillinger. Dette virker jo noe merkelig når spillets enkle sorte og hvite figurer ikke engang ville fått en PC fra det forrige århundret til å svette.

I løpet av en diskusjon med en spiller skal også en av utviklerne ha sagt at «Bitcoin er utdatert, og vi bruker bare Abstractism til å utvinne Monero-mynter», før han eller hun i neste setning avviste at spillet ble brukt til utvinning av kryptovaluta.

Falske gjenstander

Som nevnt innledningsvis, har samme utviklerselskap også forsøkt å svindle folk ved å selge falske Team Fortress 2-gjenstander. En stakkars bruker kjøpte det han trodde var en Australium Rocket Launcher til TF2 til en verdi av rundt 100 dollar (drøyt 800 kroner), bare for å finne ut at det var en kopi som var laget for Abstractism. Dermed var den selvfølgelig helt verdiløs.

Denne falske gjenstanden har i ettertid blitt fjernet fra Steam, så det kan virke som de prøver å fjerne sporene sine. Når et selskap prøver å lure folk på denne måten, er det ikke vanskelig å tenke seg at det kan være hold i beskyldningene om et skjult kryptovalutautvinningskript også.

Heldigvis har Valve nå fjernet spillet fra Steam, men denne hendelsen viser med all tydelighet at du må være forsiktig og spesielt når det kommer til ukjente utviklere.

Abstractism har for øvrig vært tilgjengelig på Steam en god stund, noe som blir tydeliggjort av alle de negative tilbakemeldingene som er lagt igjen av misfornøyde brukere. Dermed kan det være på sin plass å stille spørsmålstegn ved Valves håndtering av slike opplagt ondsinnede produkter, og det blir vel ikke mer opplagt enn hva Okalo Union har levert her.

Kilde: Eurogamer