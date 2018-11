Huaweis foldbare telefon med stor skærm kommer måske snart

Vi ved allerede, at Huawei arbejder på en foldbar telefon, men det har været småt med detaljer om den indtil nu.

Men takket være en præsentation for teleoperatører i Sydkorea, er der nu sluppet nogle ekstra oplysninger ud om enheden, som blandt andet siges at have en 5-tommers skærm i sammenfoldet tilstand, mens skærmen måler 8 tommer, når telefonen er foldet ud.

Det siger en kilde, der har talt med ETNews, og holder den størrelse stik, vil enheden sandsynligvis blive større end Samsung Galaxy X, da den kun måler 4,6 tommer, når den er lukket, og 7,3 tommer, når den er udfoldet.

Kilden fortalte også, at Huaweis telefon fungerer med 5G og "var mere færdig end forventet", ligesom det blev antydet, at telefonen kunne blive lanceret snart.

Faktisk hævdes det i artiklen, at mobilen vil blive annonceret under MWC 2019 i februar, om end den måske ikke rammer butikkerne før juni, da det først er nødvendigt at lave omfattende tests på 5G-netværk – og der endnu ikke blevet lanceret kommercielle 5G-netværk.

En begrænset lancering

Det står ikke klart på nuværende tidspunkt, hvorvidt den foldbare telefon vil blive tilgængelig uden for Sydkorea.

Taget i betragtning, at Huawei valgte at fremvise telefonen i Sydkorea først, og at Sydkorea sandsynligvis vil være blandt de første lande til at lancerer en 5G-tjeneste (sandsynligvis i begyndelsen af 2019), kan det være, at enheden ikke bliver bredt tilgængelig andre steder.

Omvendt er der ingen grund til, at telefonen ikke ville kunne bruges på et 4G-netværk i andre lande. Men en tidligere rapport anslog, at den kun ville blive tilgængelig i et meget begrænset antal, så det er nok bedst bare at opfatte denne som en meget tidlig prototype – og samtidig antage, at vi nok først kommer til at købe version to, tre eller fire som mainstream-enhed.

Under alle omstændigheder forventer vi at komme til at høre meget mere om Huaweis foldbare telefon i de kommende måneder. Det eneste, vi kan være sikre på lige nu, er, at den vil blive meget dyr.

Via PhoneArena