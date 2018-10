Huawei Mate 20 Pro er tippet til at få Voice Unlock og andre avancerede funktioner

Nu, hvor vi nærmer os den 16. oktober, som er den officielle lanceringsdato for Huawei Mate 20 Pro, hører vi mere og mere om, hvad man kan forvente af Huaweis nyeste premium-mobil. Og de seneste læk tyder på, at telefonen vil blive fyldt til randen med banebrydende mobil-teknologi.

Ifølge interne præsentationsbilleder, som det israelske tech-site Girafa har fået fat på, kommer vi blandt andet til at se en funktion ved navn Bone Voice ID, som bruger medfølgende hovedtelefoner og knogledeteknologi til at verificere brugere baseret på deres stemme. Der vil også være en fingeraftryksscanner indbygget i skærmen på telefonens front, hvilket vi allerede har hørt om tidligere.

Billederne viser også det Nano SD kort-format, som Huawei angiveligt har i støbeskeen. Den primære forskel mellem denne proprietære teknologi og standard-hukommelseskort ser ud til at være en mindre størrelse, men vi vil uden tvivl få mere at vide om det den 16. oktober.

Pakket med tech-godter

De smartphone-specifikationer, vi før har set, er også nævnt: En stor skærm på 6,9-tommer, et Kirin 980-chipset, 6 GB RAM samt et batteri på 4.200 mAh. Så det ser ud til, at Huawei putter alt, hvad de har at byde på ind i Pro-versionen af Mate 20.

Vi har også fået bekræftet specifikationerne for standard-modellen Huawei Mate 20: En skærm på 6,53 tommer, 4 GB RAM og et batteri på 4.000 mAh. Denne smartphone ser ikke ud til at få indbygget fingeraftryksscanner i skærmen, men derimod bare en almindelig scanner på bagsiden. Til gengæld får begge telefoner Voice ID samt en avanceret ansigtsgenkendelses-funktion til oplåsning.

Endelig ser det også ud til, at både Mate 20 og Mate 20 Pro vil få et 24-megapixel tredobbelt kamera på bagsiden. Huawei Mate 20 Lite, den mest basale af de tre mobiler, er selvfølgelig allerede blevet afsløret.

