Googles nye podcast-app giver dig personlige anbefalinger direkte til dine enheder

Google har netop lanceret et nyt podcasts-program til Android, der er designet til at hjælpe dig med at finde nye episoder og programmer, som du kan lytte til. Appen har fået det meget praktiske navn: Google Podcasts. Den overvåger dine lyttevaner og bruger derefter sine anbefalingsalgoritmer til at foreslå nyt materiale.

Podcasts har været tilgængelige via Google Play Musik i flere år, men det er firmaets første forsøg på en dedikeret mobilapp siden Google Listen, som de officielt fjernede i 2012.

Google Podcasts fungerer næsten ligesom andre podcast-apps. Du har mulighed for at søge og downloade episoder, som du kan lytte til senere. Ifølge Google er der over 2 millioner tilgængelige podcasts via appen lige nu - herunder "alt hvad du sikkert har hørt om" (og tilsyneladende mange flere).

Du kan abonnere på de episoder, du synes bedst om og kan nemt finde nye via Google Search. Podcasts synkroniseres mellem enheder, så du kan starte med at lytte til en podcast på din telefon i toget på vej til arbejde for at fortsætte med hjemme via en Google Home-højttaler senere på dagen.

(Bemærk: Links i denne artikel kan være skrevet på engelsk)

Du kan også blive hørt

Google planlægger flere AI-drevne opdateringer i den nærmeste fremtid, bl.a. undertekster i podcasts, så du kan "lytte" med selv i støjende omgivelser. Denne funktion vil sandsynligvis anvende den samme teknologi som YouTubes automatiske undertekster.

Firmaet satser også på at gøre podcasts mere alsidige. "Når vi ser på statistikken, er det kun en fjerdedel af de mest populære podcasts, der har kvindelige værter og endnu færre, der har farvede mennesker som værter," siger Zack Reneau-Wedeen, produktchef for Google Podcasts.

På den baggrund planlægger firmaet at introducere et særligt program for kreative producenter for, så underrepræsenterede grupper kan blive hørt. Er du interesseret i dette og vil gerne involveres, kan du registrere dig og komme med dine egne ideer. To millioner podcasts er et godt udgangspunkt, men der er plads til mange flere.

Via The Verge