Google læser måske ikke dine Gmail-beskeder, men det gør tredjeparts-apps

Sidste år stoppede Google med at scanne din Gmail-indbakke for at kunne målrette personlige annoncer til dig, men mange tredjeparts-apps kan stadig få adgang til indholdet af dine e-mails.

I nogle tilfælde kan udviklere af visse apps – for eksempel til rejseplanlægning - integrere direkte med Gmail og få adgang til at udnytte brugerdata til deres fordel (i det nævnte tilfælde kan der eksempelvis være tale om e-mails, der viser, hvornår du tager af sted).

Google har meldt ud, at de har fint med dette, hvilket er beskrevet i et brev fra Susan Molinari (spottet af CNN Money), som er VP for offentlig politik og regeringsspørgsmål hos selskabet. Og hvad mere er, så er Google okay med, at de indsamlede data deles videre med andre, dog med et forbehold: Molinari har skrevet et brev til amerikanske senatorer, hvori det blandt andet hedder, at: "Udviklere kan dele data med tredjeparter, så længe de er transparente i forhold til brugerne om, hvordan de bruger dataene."

I et blogindlæg, der forsvarer, hvordan brugerens sikkerhed og privatliv sikres i Gmail, har Google sagt, at enhver app, der er produceret af en tredjepart, gennemgår en omfattende vurderingsproces, før den tillades adgang til Gmail-meddelelser.

Processen omfatter både en automatiseret og en manuel vurdering af udvikleren af

softwaren, og desuden undersøges app'en i forhold privatlivspolitikken (ligesom der laves en vurdering af app'ens legitimitet). Softwaren bliver samtidig testet for at sikre, at den rent faktisk gør det, den hævdes at gøre.

Google tilføjer desuden: "Apps skal kun bede om de data, de har brug for til deres specifikke funktion – ikke flere - og give klar besked om, hvordan de bruger dem."

Et omfattende forsvar

Selskabet siger, at de sikrer, at apps, der ikke kommer fra Google selv, fortsat opfylder de regler, Google har vedtaget for tredjepartsprogrammer. Og at man hos Google er i stand til at identificere apps, der ikke lever op til disse politikker, hvorefter de suspenderes. I "de fleste" af tilfældene sker denne suspension tilsyneladende, før brugernes data er nået at blive anvendt.

Derudover minder Google os om, at før en tredjeparts-app får adgang til dine data, kommer der en tilladelsesskærm, der viser, hvilken type data, app'en vil tilgå, og hvordan dataene vil blive brugt – og, at brugerne skal vurdere disse tilladelser nøje, før de installerer en app, der ikke kommer fra Google.

Google har mønstret et ret omfattende forsvar, men det faktum, at de har følt behovet for at gøre det, er i sig selv sigende. Det er helt sikkert korrekt, at det kan aktivere nogle nyttige funktioner at give tredjeparts- software adgang til dine meddelelser.

Den største bekymring er imidlertid, at alt dette lyder meget vagt, når det kommer til app-udviklere, der er i stand til at videregive brugerdata til andre tredjeparter - så længe, at de er "gennemsigtige". Og selvfølgelig, når man taler om sidstnævnte, så lader måden, hvorpå denne sag er opstået, meget tilbage at ønske med hensyn til gennemsigtighed fra Google selv...