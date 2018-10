Fortnite for Android er nå åpent for alle, uten invitasjon

Spillet ble opprinnelig sluppet tidligere i år som en tidseksklusiv tittel til Samsung Galaxy Note 9. Det ble etterhvert åpnet opp for andre enheter, men du trengte fortsatt en invitasjon for å spille.

Heldigvis er det ikke lenger nødvendig med en egen invitasjon for Epic Games uttalte på Twitter at Fortnite-betaen nå er tilgjengelig for alle på alle kompatible Android enheter.

Du kan fortsatt ikke laste ned det enormt populære Battle Royal-spillet fra Google Play Store, for å komme i gang med Fortnite på Android så må du peke nettleseren på telefonen til: fortnite.com/android, og følge instruksjonene derfra.

Alternativt kan du besøke hjemmesiden fra en PC og så bruke din telefon eller nettbrett til å skanne QR-koden som kommer opp på skjermen.

Bekymret for at din Android-telefon ikke er kompatibel? Du kan finne ut om den er det i vårt dypdykk om Fortnite til Android Beta for å se en komplett liste over alle telefonene som kan kjøre spillet.