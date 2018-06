Fortnite Battle Royale: viimeisimmät uutiset ja päivitykset

Olet taatusti huomannut, että Battle Royale -pelit ovat tällä hetkellä valtavassa nosteessa. Yksi kategorian suurimmista peleistä on Epic Gamesin Fortnite. Peli on ladattavissa ilmaiseksi tietokoneelle, Xbox Onelle ja PS4:lle.

Jos peli on sinulle vielä vieras, niin Fortniten ideana on pudottaa 100 pelaajaa laajalle saarelle, jonka taistelualue pienenee jatkuvasti. Peli toimii kaikki vastaan kaikki -periaatteella ja sitä voi pelata joko yksin tai 2-4 hengen joukkueissa. Kaikki pelaajat aloittavat ilman aseita ja suojia, mutta varusteet on piilotettu melko tasaisesti ympäri koko aluetta. Pelaajat voivat myös rakentaa itselleen puusta, tiilistä ja metallista valmistettuja suojalinnoituksia. Rakennusmateriaalit kerätään hakkaamalla puita, kallioita, rakennuksia ja erilaisia esineitä.

Pelin grafiikat ovat piirrosmaisemmat ja "lapsellisemmat" kuin monissa muissa taistelupeleissä, eivätkä hahmot vuoda ollenkaan verta. Peli muistuttaa idealtaan PlayerUnknown's Battlegroundsia, mutta sen toteutus on silti yllättävän erilainen.

Epic Games julkaisee Fortniteen säännöllisesti uusia päivityksiä ja kehittää peliä aktiivisesti eteenpäin. Listasimme tähän artikkeliin kaikki pelin viimeisimmät päivitykset.

Viimeisimmät Fortnite-päivitykset

Fortniten viimeisimmän päivityksen (v4.3) myötä peliin lisättiin kiinnostava bouncer trap -ponnahdusalusta.

Uutuus ei ole välttämättä kaikista käytännöllisin lisä taisteluihin, mutta se tuo ehdottomasti hauskaa sisältöä Fortnite-pelivideoihin. Ponnahdusalustaa voi käyttää hypätäkseen korkeammalle, mutta se ei laukaise sinua silti samanlaisiin sfääreihin kuin launch pad. Luonnollisesti sitä voi käyttää myös ostoskärryjen kanssa pelleilemiseen, sekä vaikkapa vihollisten (tai ärsyttävien joukkuekavereiden) lennättämiseen yläilmoihin. Bouncer trapit on piilotettu samoihin paikkoihin kuin kaikki muutkin lootit, joten niitä löytyy aarrearkuista, supply dropeista, rakennusten sisältä, sekä tietysti eriskummallisista laamoista

Päivitykseen tuli bouncer trapia ennen myös suuren suosion keränneet ostoskärryt. Monet fanit pelkäsivät, että peliin tuotaisiin aseistettuja ajoneuvoja, joten Epic Games päättikin lanseerata jotain aivan muuta. Ajatus ostoskärryistä Battle Royale -pelissä saattaa tuntua omituiselta, mutta kulkupeli sopii Fortniten leikkisiin grafiikoihin kuin nenä päähän. Ostoskärryt ovat myös yllättävän nopea kulkupeli alueelle matkaamiseen.

Ostoskärryjä voi työntää yksi kerrallaan ja kyytiin mahtuu halutessa myös toinen pelaaja. Niitä on ripoteltu ympäri pelialuetta ja ne saattavat olla hyvä pelastusväylä, kun viholliset alkavat puskea sinua eri suunnista. Kärryt hidastuvat merkittävästi ylämäissä, mutta ne vierivät alaspäin melko rivakasti.

Uuden kulkupelin lisäksi Fortniteen on ripoteltu myös niin sanottuja taikasieniä, jotka kasvattavat suojaasi 5 HP:llä. Ne eivät kuitenkaan paranna hahmoja, joten tuohon tarkoitukseen täytyy edelleenkin käyttää laastareita tai ensiapupakkausta. Sienimetsälle mielivän kannattaa suunnata pelin metsäisille ja kosteille alueille, joista niitä löytyy parhaimmillaan monin kappalein.

Päivitys tuo parannuksia myös Fortniten konsolipelaajille. Peliin on lisätty uusi rakentamista nopeuttava Turbo Building -ominaisuus, sekä mahdollisuus kytkeä automaattinen tähtäysavustin (Aim Assist) pois päältä rakentaessa.

Myös mobiilipelaajat saivat yhden uuden ominaisuuden, sillä pelaajat voivat vihdoinkin puhua keskenään Fortniten omassa puhechatissä.

Suurempien päivitysten lisäksi v4.3 korjasi myös paljon bugeja ja monia huomaamattomampia seikkoja. Näet yksityiskohtaisen listan päivityksestä pelin virallisesta muistiosta.

Mitä Fortniteen on tulossa seuraavaksi?

Fortnitea päivitetään suuren suosionsa ansiosta käytännössä viikottain. Suurin osa päivityksistä on bugikorjauksia tai pieniä parannuksia pelattavuuteen, mutta välillä Epic Games julkaisee pelaajilleen myös uusia hauskoja ominaisuuksia.

Pelistudio on ilmoittanut, että se aikoo tehdä Fortniteen vähitellen hieman suurempiakin muutoksia. Peliin on tulossa esimerkiksi lisää rajoitetun ajan pelattavia pelimuotoja sekä merkittävämpiä parannuksia pelin suorituskykyyn ja pelattavuuteen. Myös uusintatoimintoa (replay) on tarkoitus kehittää aiempaa sulavammaksi. Epic Games haluaa parantaa myös konsolipelaajien rakennusmahdollisuuksia, sillä rakentaminen on tällä hetkellä huomattavasti hitaampaa kuin tietokoneen näppäimistöllä ja hiirellä.

Rajoitetun ajan pelattavissa oleva 50v50 saattaa jäädä Fortniteen pidemmäksikin aikaa, mutta peliin ollaan todennäköisesti kehittämässä myös uutta Playground-pelimuotoa. Playgroundissa peli kestäisi aiempaa kauemmin ja pelaajilla olisi käytössään tavallista enemmän lootteja.

Odotamme myös entistä enemmän hetkellisiä uutuusaseita ja -tarvikkeita, kuten rakettireppuja.