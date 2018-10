Detaljer om LG V40 ThinQ's fem kameraer afsløret i ny læk

Selv om LG mere eller mindre allerede har bekræftet, at LG V40 ThinQ kommer med fem kameraer, så har de været sparsomme med yderligere oplysninger. Men nu fylder en ny læk en del af hullerne.

Evan Blass (sædvanligvis en god kilde) har delt et billede på Twitter. På billedet ser man fem kameraer med information om, hvad hvert enkelt kamera er beregnet til, og tilsyneladende er der en standard-, en super vidvinkel- og en zoom-linse på bagsiden.

Det skulle alt i alt give et yderst fleksibelt kamera. Både LG G7 ThinQ og LG V35 ThinQ har standard- og vidvinkel-linser, men nu smider man altså en telelinse ind i pakken, så brugeren får mulighed for at komme endnu tættere på emnet. Dermed er der tale om en lidt anden tilgang end Huawei P20 Pros, som jo kommer med en standard-, en sort/hvid- og en telelinse.

About those five cameras on the LG V40 ThinQ... pic.twitter.com/DzC9aJnlFTOctober 1, 2018

Frontkameraet ser ud til at have både en standard- og en vidvinkel-linse, hvilket selvfølgelig giver flere muligheder.

Man skal som altid tage informationerne med et gran salt, da LG jo ikke har bekræftet oplysningerne, men det er ikke første gang, vi hører om denne kombination. Tidligere læk har handlet om, at standard-linsen er på 20 MP, vidvinklen på 16 MP og telelinsen er på 13 MP.

Bluetooth-certificering

Ovennævnte er dog ikke de eneste informationer om LG V40 ThinQ, da det også forlyder, at den er blevet Bluetooth SIG (Special Interest Group) certificeret. Der er ifølge MySmartPrice tale om fem udgaver med denne certificering.

Det siger dog ikke meget i sig selv, ud over at kameraet kommer med Bluetooth 5.0, men det indikerer, at vi formentlig snart får den at se på markedet. Det havde vi nu ikke brug for denne læk for at vide, idet LG allerede har annonceret, at LG V40 ThinQ kommer den 4. oktober.

Via PocketNow