– Designet til Samsung Galaxy S10 skal få en betydelig overhaling

Samsung har med god grunn holdt seg til sin vinnende designformel for Galaxy S-modellene en god stund nå. Nå rapporterer SamMobile at sjefen for Samsungs mobildivisjon, DJ Koh, selv har gått ut og sagt at det er på tide med noen større endringer. Og først ut er årets flaggskip Samsung Galaxy S10.

Dessverre gikk ikke Koh i detaljer om hva endringene vil bestå i, men han uttalte blant annet at Galaxy S10 kom til å komme i noen «fantastiske fargevalg». Det kan bety at Samsung kommer til å tilby denne modellen i noen uvanlige farger.

Selv om vi nå mer eller mindre er blitt lovet et radikalt nytt design, så er det ikke sannsynlig at vi kommer til å se noe så radikalt som hva vi har i vente med Samsung Galaxy X. Om de ryktene slår til vil Galaxy X havne i en helt egen kategori.

Kommer snart til en galakse nær deg

Det er mange Samsung-fans der ute som forventer store endringer i S10, som også markerer at det er den tiende Galaxy-telefonen som er sluppet på ni år. Og om alle ryktene om større oppgraderinger slår til, så kan det godt vise seg at det var vært ventetiden.

Et av ryktene er at Galaxy S10 kan komme i tre forskjellige modeller, med forskjellige størrelser og kameraoppsett. Toppmodellen er ryktet til å komme med et bakre trippellinse-kamera.

Det har også vært lekkasjer som har hintet til at S10 kan komme med en banebrytende fingeravtrykkleser i skjermen, mens andre lekkasjer har ymtet frempå at den kan være nesten helt uten ramme.

Alt dette er bare spekulasjoner per nå, og vi må fortsatt vente til nyåret med få bekreftet alle disse ryktene. I mellomtiden har vi laget vår egen liste over hva vi ønsker å se av funksjoner i Samsung Galaxy S10.