De første billeder af Samsung Galaxy S10 lækket sammen med ny trådløs ladefunktion

Skal vi tro en ny lækage, antyder et nyt billede af Galaxy S10 , at Samsungs næste flagskibstelefon vil have et helt nyt skærmdesign, med et hul i skærmen til kameraet.

Rygterne omkring Samsung Galaxy S10 har tidligere peget på en smal kant omkring skærmen, samt at frontkameraet ville blive flyttet til et hul i selve skærmen.

Men dette er det første påståede billede af en ægte Galaxy S10 – ikke kun et computerskabt billede - som vi har set, kommer fra den anerkendte Evan Blass . Han oplyser kodenavnet til at være ”Beyond 1”.

Vi kan komme til at se mere til Galaxy S10 under CES 2019 , som officelt går i gang i den kommende uge (Samsung løftede lidt for sløret på Galaxy S8 under CES 2017), men forvent en lancering tættere på MWC 2019 i slutningen af februar.

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59KlnJanuary 3, 2019

Induktionsopladning af andre enheder?

Galaxy S10 har meget vel også en anden ting i ærmet (i hvert fald for Samsung), fortæller Blass i et Tweet .

”En fed funktion, som jeg ikke har set nævnt tidligere, er denne models evne til trådløst at oplade andre kompatible enheder som telefoner og ure” siger han.

Huawei Mate 20 Pro som blev lanceret i oktober sidste år, kan oplade andre enheder trådløst, hvis de understøtter Qi-opladning. Samsung vil måske tage denne form for omvendt opladning og få den ud til masserne, hvilket eksempelvis bliver noget helt nyt på markeder som det amerikanske, hvor Huaweis telefoner slet ikke kan købes.