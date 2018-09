De beste trådløse hodetelefonene i 2018

Velkommen til TechRadars guide til de beste trådløse hodetelefonene du kan kjøpe i 2018.

For noen år tilbake hadde vi kanskje prøvd å snakke deg bort fra å kjøpe et par trådløse hodetelefoner. Da kunne man oppleve problemer med den trådløse forbindelsen, og lydkvaliteten var ofte heller ikke den beste. På toppen av det var ofte ikke batteriene gode nok til å hode liv i dem så lenge som man burde kunne forvente.

Heldigvis har vi lagt den tiden bak oss, og nå lever vi vel heller i det som nærmest kan kalles den trådløse tidsalder. Lydkvaliteten over Bluetooth blir stadig bedre takket være teknologier som AptX, og nyere trådløse hodetelefoner gir deg ikke bare stabil tilkobling men de låter også tilnærmet like bra som de kablede alternativene.

Trådløse hodetelefoner kan riktig nok koste noe mer enn tilsvarende hodetelefoner med ledning, men fraværet av ledningen gir deg mer bevegelsesfrihet. Dermed passer de perfekt når du for eksempel skal trene, og de gjør seg selvfølgelig godt som ledsager til telefoner som ikke har hodetelefonutgang.

Uansett hva grunnen er til at du vil ha trådløse hodetelefoner og uansett hva slags budsjett du har, så skal vi hjelpe deg å finne det paret som passer best for deg. Nedenfor finner du de beste hodetelefonene på markedet, og vi har tatt med både over øret-modeller, på øret-modeller og propper, og enkelte har også ekstra funksjoner som aktiv støydemping. Alle er grundig testet av oss, så du kan føle deg trygg på at du gjør et godt kjøp.

Klarer du ikke å bestemme deg for hva slags hodetelefoner du skal kjøpe? Ta en titt på vår videoguide:

1. Sony WH-1000XM2

Effektiv støydemping som slår Bose.

Akustisk design: lukket | Vekt: 275 g | Kabellengde: 1,5 m | Frekvensrespons: 4 - 40 000 Hz | Elementstørrelse: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Sensitivitet: 103 dB | Impedans: 46 ohm | Batteritid: 30 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: ja

Glimrende støydemping

Svært god lyd

30 timers batteritid

Hengslene er skjøre

Berøringskontroller

Sony WH-1000XM2 er en svært vellykket oppdatering av et allerede godt produkt – de låter bra, de leverer knallgod støydemping, og de koster det samme som Bose QC35. De har riktignok litt kortere batteritid en Bose sine flaggskip-klokker, men WH-1000XM2 utklasser QC35 når det kommer til ytelse og funksjoner.

Du bør velge Sonys toppmodell fremfor Bose, ikke bare fordi de er best på støydemping, men også fordi de har tre andre stilige finesser Bose ikke byr på. Den første er en modus som kun slipper inn midt- og høyfrekvent lyd som for eksempel annonseringer over høyttaleranlegg, mens den andre er en egen Quick Attention- modus som lar deg midlertidig slippe gjennom all lyd uten å ta av hodetelefonene. Dette passer perfekt når du skal bestille noe fra betjeningen eller snakke kort med en kollega, før du fordyper deg i arbeidet igjen. Den siste finessen til Sony er LDAC-kodeken, som i likhet med den svært utbredte AptX-kodeken gjør det mulig å lytte til høyoppløst lyd.

Med WH-1000XM2 får du glimrende lyd og et stort utvalg funksjoner til samme pris som konkurrenten, og det gjør disse klokkene fra Sony til vårt førstevalg blant støydempende hodetelefoner.

Les hele vår anmeldelse av Sony WH-1000XM2

2. Bose QuietComfort 35 II

Høykvalitets hodetelefoner med markedsledende støydemping.

Akustisk design: lukket | Vekt: 310 g | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: ukjent | Elementstørrelse: ukjent | Elementtype: ukjent | Sensitivitet: ukjent | Impedans: ukjent | Batteritid: 20+ timer | Trådløsrekkevidde: ukjent | NFC: ja

Stort og klart lydbilde

Fantastisk støydemping

Aktiv EQ passer ikke alle

Kjedelig design

På andreplass finner vi Bose QuietComfort 35 – et produkt som er nesten identisk med med de allerede glimrende Bose Quiet Comfort 35, men som er oppdatert med Google Assistant. Dermed får du den markedsledende støydempingen Bose er kjent for, god lydkvalitet og utrolig komfort, og i tillegg en nyttig assistent som kan svare på spørsmål som måtte dukke opp mens du er ute og reiser.

Kunne du tenke deg å spare litt penger, skal du imidlertid vite at du kan få de opprinnelige QuietComfort 35 for mye mindre nå om dagen. Da må du i tilfelle klare deg uten Google Assistant, men du får uansett den markedsledende støydempingen, resten av de smarte funksjonene og ikke minst svært god lyd.

Les hele vår anmeldelse av Bose QuietComfort 35 II

3. Beyerdynamic Amiron Wireless

Den beste lyden du kan få i et par trådløse hodetelefoner

Akustisk design: lukket | Vekt: 380 g | Kabellengde: 1,2 m, avtagbar | Frekvensrespons: 5 - 40 000 Hz | Element: 50 mm | Elementtype: dynamisk, Tesla | Følsomhet: 100 dB ved 1 KHz | Impedans: 32 ohm | Batteritid: 30 timer | Trådløsrekkevidde: 10 meter | NFC: nei

Topp byggekvalitet og komfort

Detaljert og dynamisk lyd

Låter like bra med ledning

Ikke ideelle for reising

Når det kommer til lydkvalitet i trådløse hodetelefoner er det ingenting som slår Beyerdynamic Amiron Wireless. Lyden er romlig og detaljert, og de gjør at du får lyst til å gjenoppdage musikkbiblioteket ditt. Det klumpete designet og den gjennomsnittlige støydempingen gjør dem mindre egnet til reising, men hvis det er lydkvalitet som betyr mest for deg så er disse uten tvil det rette valget.

Les hele vår test av Beyerdynamic Amiron Wireless

4. Sennheiser Momentum Wireless

Utrolig lydkvalitet som følges opp av en stiv pris

Akustisk design: lukket | Vekt: N/A | Kabellengde: 1,4 m | Frekvensrespons: 16 - 22 000 Hz | Element: ukjent | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: ukjent | Impedans: 28 ohm | Batteritid: 25+ timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: ja

Fantastisk lyd

Evigvarende batteritid

Støydemping

KJempedyre

Selv om de ser best ut og byr på fantastisk lyd, blir likevel Sennheiser Momentum Wireless (som ikke må forveksles med de mindre og rimeligere Momentum On-Ear Wireless) holdt borte fra toppen av listen på grunn av den stive prisen. Den plasserer dem ganske enkelt uten for rekkevidde for de fleste, med unntak av de aller mest dedikerte musikkelskerne.

For dem som har råd, er imidlertid Momentum Wireless et par kompromissløse hodetelefoner som oser av kvalitet. De er komfortable, slitesterke, og de vil sannsynligvis holde det gående i årevis.

Les hele vår test av Sennheiser Momentum Wireless

5. Plantronics BackBeat Pro 2

Bestevennen til de som reiser mye.

Akustisk design: lukket | Vekt: 289 g | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: 5 - 20 000 Hz | Elementstørrelse: 40 mm | Elementtype: ukjent | Sensitivitet: 93 dB | Impedans: 32 ohm | Batteritid: 20+ timer | Trådløsrekkevidde: 100 m | NFC: ja

24 timers batteritid

Støydemping til en god pris

God lyd

Tidvis overveldende bass

Design som ikke passer alle

Med oppfølgeren til BackBeat Pro, har Plantronics gått tilbake til tegnebordet og forbedret mye av det som var å utsette på originalen. På den måten bevarer BackBeat Pro 2 alle de gode sidene, men unngår svakheter som den opprinnelige størrelsen og vekten.

Når det kommer til valuta for pengene, er derfor BackBeat Pro 2 et knallkjøp. Du får utrolig batteritid, fantastisk komfort, muligheten til å koble til to enheter samtidig, og ikke minst svært god lyd. Hvis du synes Bose QuietComfort 35 til 3500 kr og Sony WH-1000XM2 til 3300 kr blir for dyre, bør Plantronics BackBeat Pro 2 være på toppen av handlelisten din.

Les hele vår anmeldelse av Plantronics BackBeat Pro 2

6. AKG N60NC Wireless

Trådløs støydemping fra mellomklassemesteren.

Akustisk design: lukket | Vekt: 199,4g | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: 10 - 22 000 Hz | Elementstørrelse: ukjent | Elementtype: ukjent | Sensitivitet: 123 dB | Impedans: 32 ohm | Batteritid: 15 timer | Trådløsrekkevidde: ukjent | NFC: nei

Svært god lyd

Kompakt utforming

På øret-formfaktoren kan bli ukomfortabel

Forvirrende betjening

AKG N60NC Wireless låter som et par hodetelefoner som burde koste mye mer enn de gjør.

De gir deg enormt mye for pengene, inkludert glimrende lydkvalitet og støydemping som yter på linje med de beste i denne listen.

De er også veldig kompakte, og det gjør dem til en komplett pakke prisen tatt i betraktning.

Det største problemet for oss er at de ligger på øret i stedet for over, og det gjør at de kan bli ukomfortable over tid. Hvis du derimot foretrekker hodetelefoner av på øret-typen, er AKG N60 NC Wireless et godt valg.

Les hele vår anmeldelse av AKG N60NC Wireless

(Image: © Truls Steinung)

7. Jensen Stadium BT

Stadium BT går deg enormt god lyd til en fornuftig pris

Akustisk design: lukket | Vekt: 300 g | Kabellengde: ukjent | Frekvensrespons: 20 - 20 000 Hz | Elementstørrelse: ukjent | Elementtype: ukjent | Sensitivitet: ukjent | Impedans: 16 ohm | Batteritid: opptil 22 timer | Trådløsrekkevidde: ukjent | NFC: nei

Glimrende lyd

God batteritid

Kan kobles til to enheter samtidig

Irriterende høy varslingsstemme

Middels byggekvalitet

Komfort kun OK

Norske Jensens første forsøk på å lage trådløse hodetelefoner innfrir så til de grader når det kommer til lyd. Faktisk låter de bedre enn mange hodetelefoner vi har testet som koster nærmere det dobbelte.

Det typiske for hodetelefoner i denne prisklassen er at lyden er helt OK, men at detaljer drukner i grøtete mellomtone og at bassen er for fremtredende mens diskanten mangler friskhet. Stadium BT klarer imidlertid bragden å unngå alle disse problemene, og resultatet er et utrolig godt balansert lydbilde.

Stadium BT leverer også OK komfort, men byggekvaliteten kan ikke omtales som mer enn middels bra og varslingsstemmen som blant annet forteller deg når de er på og av er irriterende høy.

Kan du se bort fra disse svakhetene, er Stadium BT et par hodetelefoner som gir deg masse flott lyd for pengene.

Les hele vår test av Jensen Stadium BT

8. Jabra Move Wireless

Sporty trådløse hodetelefoner som vil overraske deg

Akkustisk design: lukket | Vekt: 150 g | Kabellengde: N/A | Frekvensrespons: 20 - 20 000 Hz | Element: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: ukjent | Impedans: 29 Ohm | Batteritid: 8 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: ukjent

Friskt design

Lav vek

Fullverdig lyd

Lekkasje av lyd

Hvis du vil ha et par hodetelefoner som ikke krever at du tømmer lommeboka, så kan Jabra Move Wireless være et godt valg.

De ser kanskje ut som et budsjettalternativ, men ikke la det lure deg. Disse Bluetooth-hodetelefonene er nemlig et knallprodukt på alle måter. Det friske designet og den fantastiske ytelsen gjør at disse kan anbefales til alle som vil ha trådløs lyd til en billig penge.

Les hele vår test av Jabra Move Wireless

8. Jabra Elite 65t True Wireless Earbuds

Et tilnærmet perfekt par virkelig trådløse hodetelefoner

Akustisk design: lukket | Vekt: 5,8 + 6,5 g | Kabellengde: ingen | Frekvensrespons: 20 - 20 000 Hz | Element: ukjent | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: 103 dB SPL | Impedans: gjelder ikke | Batteritid: 22 timer | Trådløsrekkevidde: 10 meter | NFC: nei

Voksent og diskret design

En fryd å bruke

Fantastisk batteritid

Balansert lydkvalitet

Bare delvis vanntett

Du forventet kanskje å se Apple AirPods på denne listen, men mens Apples trådløse hodetelefoner kan være greie nok for noen (les: iPhone-brukere) så passer de ikke for alle. Er du på jakt etter et par helt trådløse propper som fungerer med alle telefoner, så finnes det ikke noe bedre enn Jabra Elite 65t.

De gir deg nemlig både svært god batteritid og god lydkvalitet, og på kjøpet får du også god brukervennlighet og et fornuftig utvalg av funksjoner. Er du på jakt etter de perfekte trådløse hodetelefonene og er villig til å betale det de koster, er Jabra Elite 65t et svært godt valg.

Les hele vår test av Jabra Elite 65t True Wireless

9. Optoma NuForce BE Sport4

De beste Bluetooth-proppene med ledning mellom på markedet

Akustisk design: lukket | Vekt: 18 g | Kabellengde: ukjent | Frekvensrespons: 20 - 20 000 Hz | Element: 6 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: 102 dB +/-3dB ved 1 kHz | Impedans: 16 Ohm | Batteritid: 10 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: nei

God lyd

Glimrende batteritid

Utrolig god isolasjon

Fjernkontrollen er tung

Terminologien blir fort litt uklar når vi snakker om trådløse hodetelefoner og Bluetooth-hodetelefoner, fordi ordet også brukes om propper som ikke kobles til telefonen med kabel men som likevel har en ledning som kobler de to delene sammen. Du tenker kanskje at typen som ikke er koblet sammen virker som et bedre valg, men typen som gir deg en ledning rundt halsen kan også ha noe for seg.

Og når vi skal velge mellom de ulike alternativene på markedet, så faller valget lett på NuForce BE Sport4. De gir deg utrolig mye for pengene, både fordi de låter bra og fordi de holder det gående hele dagen, de har en utrolig byggekvalitet og de isolerer lyd ekstremt godt. Ikke minst gjør ledningen at faren er litt mindre for å miste dem.

Les hele vår test av Optoma NuForce BE Sport4

