Call of Duty Black Ops IIII:n beta-moninpeli päästää PS4-pelaajat kokeilemaan tulevaa COD:ia

Oletko valmis kohtaamaan kyberneettisesti parannellut sotilasjoukot? Odotusaikasi on pian täynnä, sillä Activision ja Treyarch paljastivat juuri Call of Duty Black Ops IIII:n ensimmäisen beta-moninpelin. Beta julkaistaan elokuun 3. päivä ja se on pelattavissa aina elokuun 6. päivään kello 20 saakka.

Moni pelaaja ei varmastikaan malttaisi odottaa paluuta taistelukentille, mutta tämä sota-alue on auki vain harvoille ja valituille. Peliä pääsevät kokeilemaan ensimmäisenä vain COD Black Ops IIII:n ennakkotilanneet PS4-pelaajat.

Seuraava beta-moninpeli on saatavilla 10.8.-13.8. ja se on pelattavissa sekä Xbox Onella että PlayStation 4:llä. Myös PC-pelaajat saavat oman avoimen betansa, joka on pelattavissa 11.-13.8.

Kaikki kyseiset betat koskevat nimenomaan tavallista moninpelimuotoa. Jos siis haluat päästä kokeilemaan Call of Dutyn omaa battle royale -pelimuotoa, Blackoutia, joudut odottamaan syyskuuhun asti. Myös Blackoutin beta julkaistaan ensimmäisenä PS4:lle.

Eteenpäin mars!

Betoja käytetään tyypillisesti kokeilemaan, kuinka hyvin peliserverit kestävät lukuisia samanaikaisia käyttäjiä. Massakokeet auttavat pelin kehittäjiä arvioimaan, kuinka paljon palvelintilaa he tarvitsevat pelin pyörittämiseen. Tämä on kuitenkin jo neljäs Treyarchin kehittämä Black Ops -peli, joten maineikas pelistudio tuskin julkaisee betaa serveritestejä varten. Tarkoituksena on todennäköisemmin saada pelille näkyvyyttä ja korjata viime hetken bugit ennen lokakuun julkaisua.

Call of Duty Black Ops IIII -betan pelaajat saavat pienen varaslähdön muihin pelaajiin nähden, sillä kaikki betaversion saavutukset siirtyvät automaattisesti varsinaiseen peliin. Se on myös mainio tilaisuus hakea tuntumaa uuteen peliin ennen sen virallista julkaisua.

Meitä kiinnostaa silti eniten Blackout, joka on ensimmäinen "perinteiseen" pelisarjaan lisätty battle royale -pelimuoto. Onkin kiinnostavaa nähdä, mitä uutta Treyarch on keksinyt Fortniteen ja PUBG:iin verrattuna. Battle royalen lanseeraaminen COD-sarjaan sai aikaan sekä innostuneita että järkyttyneitä reaktioita, mutta uskomme, että peli tulee tarjoamaan paljon uutta myös perinteisten pelimuotojen ystäville.

Call of Duty Black Ops IIII julkaistaan PlayStation 4:lle, Xbox Onelle ja PC:lle lokakuun 12. päivä.